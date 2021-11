The Witcher: Blood Origin termine le tournage avec l’image des coulisses

La série dérivée de The Witcher Blood Origin a terminé le tournage et le showrunner Declan de Barra a célébré en partageant une image des coulisses.

The Witcher de Netflix est devenu une autre grande franchise pour la plate-forme de streaming depuis la première saison de la première fin 2019 et l’une de ses nombreuses retombées, Le sorceleur : Origine du sang a maintenant terminé le tournage. Le showrunner Declan de Barra a partagé une image des coulisses sur Twitter alors qu’il annonçait la nouvelle que la série prequel d’action en direct avait terminé la photographie principale. Comme la série phare, la préquelle est basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski et continuera d’élargir le monde de Le sorceleur en cours d’exploration dans toute son étendue par Netflix.

Dans son message de célébration, de Barra a déclaré : « Et c’est un The Witcher – Origine du sang ! Première ardoise pour durer… » Il a inclus une photo de lui sur le plateau au Royaume-Uni ainsi que l’un des derniers clap utilisé dans la production. Le sorceleur : Origine du sang n’a pas encore de date de première officielle, mais elle devrait tomber vers la fin de 2022.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Se déroulant 1200 ans avant les événements de la première saison de Le sorceleur, la série racontera l’histoire du premier mercenaire chasseur de monstres et son objectif sur le continent, ainsi que l’histoire de l’ancienne civilisation elfique qui y existait. Pour les fans de la franchise, de Barra a déjà aiguisé leur appétit pour plus en suggérant qu’il pourrait y avoir plus d’une saison de la préquelle, même si l’histoire racontée dans la saison 1 a une fin définie.

Parlant de la série plus tôt ce mois-ci, la directrice de Netflix, Kelly Luegenbiehl, a déclaré : « Avec des émissions de cette taille, de cette portée et de cette échelle, vous devez vraiment planifier des années et des années à l’avance. aiment toujours les histoires – il y a beaucoup plus que nous pouvons faire dans ce monde. »

Alors que les aficionados de jeux vidéo profitent du monde de Le sorceleur depuis un certain temps maintenant, la série télévisée Netflix a apporté la série de romans polonais à un tout nouveau public, et avec des goûts de La roue du temps et à venir Le Seigneur des Anneaux a prouvé que la haute fantaisie est à nouveau bien vivante et, plus important encore, peut maintenant être traduite à l’écran avec l’utilisation de la technologie actuelle qui n’était tout simplement pas assez avancée il y a quelques décennies. Comme pour tout fantasme épique, il y a beaucoup d’histoire impliquée dans la franchise et Netflix saute certainement des deux pieds.

La deuxième saison de la série phare devrait être diffusée en décembre et la troisième saison est déjà en production. Nous avons déjà vu des retombées telles que le film d’animation Le cauchemar du loup, qui est arrivé en août de cette année, et les plans révélés au cours des derniers mois lors d’événements comme le TUDUM de Netflix ont vu l’annonce d’un autre film d’animation en préparation ainsi qu’un spin-off destiné aux enfants qui se dirigera également vers la plate-forme dans le prochain un an environ, et avec plus de livres encore à adapter et potentiellement du nouveau matériel à ajouter, Le sorceleur est là pour rester un moment.





Le teaser de S’occuper des affaires révèle un premier aperçu du biopic d’Elvis de Baz Luhrmann Elvis arrivera dans les cinémas en juin 2022, et le nouveau teaser apporte un regard très fugace sur certaines des tenues les plus emblématiques du roi.

Lire la suite





A propos de l’auteur