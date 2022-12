The Witcher: Blood Origin révèle une connexion surprenante entre Geralt et Ciri

Avec la minisérie The Witcher: Origine du sang sera le Préhistoire de la saga du sorceleur à propos de Geralt de Riva, qui est avec nous depuis Noël 2022 Netflix est disponible.

Alors que l’intrigue plus de mille ans avant les événements du célèbre Série Sorceleur se trouve, l’histoire attend avec quelques Connexions à Geralt au. Par exemple, l’origine du sorceleur est montrée et bien plus encore.

Ce qui est vraiment surprenant en revanche, c’est la relation quasi familiale entre les deux protagonistes du prequel Eile et Fjall vers Geralt et Ciri être, par lequel les deux unissent plus d’un serment.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Dans le dernier épisode de « The Witcher: Blood Origin » ont les deux elfes Eile et Fjall se sont trouvés. La hâte est avec moi L’enfant de Fjall enceinte pendant cette épreuve du processus dem L’épreuve des graminéesendurer la première sorcière devenir – tout comme Geralt plus tard.

Étant donné que les amants ne sont devenus intimes qu’après le processus et ont engendré un enfant, cet enfant est inclus les deux fonctionnalités et les gènes en soi : que monstrueux du sorceleur et que sang aînécomme plus tard aussi avec Ciri.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Les premiers détails de l’histoire de la saison 3 de The Witcher dévoilés ?

Le prequel « The Witcher : Blood Origin » devrait à nouveau créer un lien direct avec la 3e saison de « The Witcher », tout comme le Apparition d’Avallac’h (par la suite) dans la première saison et un Rencontre avec Ciri.

En attendant, les créateurs de séries devraient avoir un Noël plutôt sobre derrière eux, mais ils s’entassent maintenant critiques négatives de la préquelle The Witcher : Blood Origin, disponible sur Netflix le 25 décembre 2022.

Que pensez-vous de la préquelle de Witcher ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez ici dans les commentaires.