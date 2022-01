The Witcher: Blood Origin ramènerait également Jaskier

Le sorceleur : Origine du sang Joue en fait comme une préquelle de la série Netflix « The Witcher » environ 1 200 ans avant les événements de la série principale. Mais il semble que Jaskier, le barde, y apparaisse quand même. Nous savons peut-être déjà comment cela fonctionne exactement.

The Witcher: Blood Origin – Netflix s’appuie également sur Jaskier dans la série prequel

Qu’est-ce que The Witcher : Blood Origin ? La franchise Witcher est en fête non seulement comme une série de romans et dans les jeux vidéo grand succès mais aussi sur Netflix. Les deux premiers Les saisons de la série ont été un succès retentissant et c’est pourquoi d’autres nous attendent bientôt Spin-off. « The Witcher: Blood Origin » est l’un d’entre eux et est dédié à des événements qui se déroulent bien avant l’intrigue de la série principale – 1200 ans avant cela.

Toutes les informations sur The Witcher: Blood Origin peuvent être trouvées ici :

Jaskier est probablement aussi impliqué : Cela semble étrange, mais cela pourrait l’être. Tel que rapporté par les services de renseignement redaniens normalement assez bien informés, Jaskier alias Larkspur serait de retour. Le barde s’amuse au moins depuis la chanson « Toss a coin to your Witcher » statut de culte absolu.

Comment ça marche? Vous vous demandez probablement à juste titre comment cela est censé fonctionner, s’il vous plaît. Après tout, Jaskier joue dans « The Witcher » significativement plus jeune que 1 200 ans vieille. Mais apparemment, les créateurs de la préquelle utilisent une astuce simple et construisent des delphiniums dans l’histoire du cadre un.

Le barde Jaskier pourrait, selon les rapports au début de la série Être visible. Puis il irait dans une taverne chanter çacomment les événements de « The Witcher: Blood Origin » se sont déroulés, comme d’habitude avec la plus grande liberté artistique possible. Ensuite, un elfe est censé l’interrompre pour signaler comment c’est vraiment arrivé – peut-être parce qu’il y était lui-même en direct (on ne peut pas dire aux elfes qui ont leur âge).

