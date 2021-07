The Witcher: Blood Origin Prequel Series recrute Michelle Yeoh

Le sorceleur : Origine du sang, la prochaine série de préquelles à Le sorceleur chez Netflix, a trouvé une autre de ses stars principales. Auparavant, il avait été annoncé que la nouvelle série mettrait en vedette Laurence O’Fuarain (Jeu des trônes, Vikings) dans un rôle principal. Maintenant, il est rapporté que Michelle Yeoh (Star Trek : Découverte, Asiatiques riches et fous) vient également d’embarquer dans le casting.

Une série prequel se déroulant 1200 ans avant les événements de Le sorceleur, Le sorceleur : Origine du sang racontera l’histoire du tout premier sorceleur et des événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères » cruciale, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul. Série limitée, le prequel en live-action ne comprendra que six épisodes, deux épisodes plus courts que la première saison de Le sorceleur.

Dans la série, Michelle Yeoh jouera le rôle de Scían. Par variété, le personnage est « le tout dernier de sa tribu nomade d’elfes-épées. Personne ne peut s’approcher de son art avec la lame, et personne ne porte autant de perte dans son cœur. Quand une chance se présente de récupérer un épée sacrée volée, prise à sa tribu déchue par des moyens néfastes, elle se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du continent. »

Pendant ce temps, Laurence O’Fuarain, co-star de Michelle Yeoh, jouera Fjall. Le personnage est décrit comme quelqu’un qui est « né dans un clan de guerriers ayant juré de protéger un roi, portant une profonde cicatrice à l’intérieur, la mort d’un être cher qui est tombé au combat en essayant de le sauver. Une cicatrice qui ne le laissera pas faire s’installer ou faire la paix avec lui-même ou avec le monde qui l’entoure. Dans sa quête de rédemption, Fjall se retrouvera à combattre aux côtés du plus improbable des alliés alors qu’il se fraye un chemin vers la vengeance à travers un continent en pleine tourmente.

Après être devenu célèbre dans les films d’action de Hong Kong, Michelle Yeoh a éclaté à l’échelle internationale en tant que Bond girl dans Demain ne meurt jamais. Elle est également apparue dans des films comme tigre accroupi, Dragon caché, Mémoires d’une geisha, et Asiatiques riches et fous. Plus récemment, elle a joué dans le film de vacances Noël dernier en 2019 et est apparu dans la série Paramount+ Star Trek : Découverte. Elle a également un rôle dans le film Marvel de cette année Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec le prochain James Cameron Avatar séquelles.

Declan de Barra sera le showrunner de Le sorceleur : Origine du sang, également producteur exécutif aux côtés de Lauren Schmidt Hissrich. Andrzej Sapkowski, l’auteur de la série de livres originale qui a donné naissance à la franchise, est à bord pour servir de consultant créatif. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind sont également producteurs exécutifs, ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films.

Un spin-off animé de Le sorceleur est également en développement chez Netflix. Appelé Le sorceleur : le cauchemar du loup, le spin-off est une autre préquelle qui se concentrera sur l’histoire d’origine du mentor de Geralt, Vesemir. Le titre devrait sortir en 2021. Pendant ce temps, The Witcher: Nightmare of the Wolf devrait également arriver sur la plate-forme vers la fin de l’année. Cette nouvelle nous vient de Variety.