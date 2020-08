The Witcher Blood Origin: le casting de la préquelle a commencé

Comme il est devenu connu, la phase de coulée à chaud de The Witcher: Blood Origin. Le prequel pour La série Witcher avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt von Rivia se déroule environ 1200 ans avant l’époque du sorceleur et raconte une époque où le monde appartenait encore aux elfes.

De quoi parle The Witcher Blood Origin?

Lors d’une conversation avec Variety, les producteurs responsables, le showrunner de “The Witcher”, ont commenté Lauren S. Hissrich et Declan de Barra, un peu plus de détails sur le contenu de la série. C’est ainsi que le Monde des elfes se tenir debout et comment ils font face au changement de tout Conjonction sphérique était. Declan de Barra dit:

“J’ai toujours été fasciné par la montée et la chute des civilisations, la façon dont la science, la découverte et la culture s’épanouissent juste avant cet automne.”

Il s’agit de la civilisation des elfes déchus, à laquelle appartient également Filavandrel de la série principale. © Netflix – “The Witcher”

Nous en apprendrons donc davantage sur comment la fin de la civilisation elfique est survenue et à quoi elle ressemblait en premier lieu, avant que les monstres et les humains ne prennent le contrôle du continent petit à petit, entraînent les premiers sorceleurs et les elfes immortels autrefois si intouchables à la pauvreté, au désespoir, La mort et la marginalisation ont été renversées.

Soutien d’Andrzej Sapkowski

Dans le livre du créateur polonais Andrzej Sapkowski, il y a des informations sur la chute du monde elfique, mais il y a beaucoup à lire entre les lignes et à développer indépendamment. Pour que l’expansion du monde reste dans l’esprit de Sapkowski, l’auteur a été embauché comme conseiller accompagnateur – à sa grande joie:

«C’est excitant que le monde de Witcher s’agrandisse, comme prévu depuis le début. J’espère que cela attirera plus de fans dans le monde de mes livres. “

Quand Blood Origin sortira-t-il? Le prequel ne devrait pas apparaître avant 2021 ou 2022 apparaît, une date de sortie n’a pas encore été fixée, après tout, la phase de casting vient de commencer et la 2ème saison de “The Witcher” est actuellement également dans la fabrication. Avant Blood Origins, la sortie de la saison 2 de la série principale et de l’anime sera plus probable The Witcher: Nightmare of the Wolf respectivement.

