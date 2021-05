The Witcher Blood Origin: l’acteur d’Eredin est certain, le casting s’agrandit

Après avoir appris que le tournage de la série préquelle L’origine du sang du sorceleur Devrait déjà démarrer en juillet, la production bat désormais de plus en plus. Non seulement les studios britanniques Arborfield sont préparés pour le tournage, mais d’autres acteurs sont également connus pour y être impliqués.

Les lecteurs du livre Sapkowski ainsi que les joueurs du Jeu vidéo Witchere CD Projekt RED sera heureux d’avoir le dernier membre de la distribution Verre Eredin Bréacc a été confirmé comme personnage participant. Avec elle rejoint Protagoniste Fjall un autre acteur.

The Witcher Blood Origin: cet acteur joue Eredin

Dans Blood Origin, Jacob Collins-Levy se glissera dans le rôle du sombre Eredin, que certains pourraient connaître du drame historique « The White Princess » comme Henry VII ou de « Outlaws » comme Thomas Curnow. Il joue actuellement Karl-Axel Munck dans la série Netflix «Young Wallander».

Jacob Collins-Levy dans « The White Princess » © Company Pictures

Qui est Eredin? Dans les livres et les jeux, c’est Eredin et un Elfes de l’aulne et le chef de la Cavalier rouge aka ça Roi de la chasse sauvage.

Dans les livres: Dans le Auteur du livre d’Andrzej Sapkowski Il apparaît pour la première fois dans « La Dame du Lac ». Ici Ciri apprend l’elfe de l’aulne Avallac’h savoir pour la première fois et entre en conflit avec lui à un âge précoce.

Dans les jeux: Dans The Witcher 3 Eredin joue un rôle de premier plan, car c'est lui qui poursuit Ciri au cours de l'histoire à travers tout le monde du jeu avec Wild Hunt et veut en abuser à ses propres fins.

Eredin dans le projet CD « The Witcher3: Wild Hunt » ©

Quel rôle joue Eredin dans Blood Origin?

« The Witcher Blood Origin » est 1200 ans avant les histoires de Geralt de Rivia jouer et montrer ainsi comment le continent avant la Conjonction sphérique et ressemblait aux premiers monstres et sorciers. Cela comprend également les premiers habitants du continent: les anciens habitants des collines du Aen Seidhe, avec navires blancs bien avant que les gens n’arrivent. Leurs homologues sont les elfes de l’aulne, auxquels Eredin appartient également.

Que sont les elfes de l’aulne? Les elfes de l’aulne lui appartiennent Peuple d’aulne à et volonté aussi Aen Elle appelé. Ils viennent d’un Monde parallèlequ’ils se sont opposés à la Aen Seidhe à travers un Porte du monde peut partir et entrer. Après la conjoncture des sphères, il n’est possible de voyager entre différents mondes de cette manière que pendant quelques années. Donc, dans Blood Origin, visiter le continent aurait pu être plus facile pour Eredin.

Eredin dans la deuxième saison de The Witcher

Mais ce n’est pas tout. Le leader de la chasse sauvage sera également dans la 2ème saison de « The Witcher ». Comme il est devenu connu, les Red Riders sont aussi Partie de la deuxième saison et avec lui leur roi aussi. L’équipe n’est pas jouée par Collins-Levy, mais par Sam Hazeldinequi a apparemment visualisé un Eredin âgé.

Quand Blood Origin sortira-t-il? Avec la sortie Netflix de la mini-série en six parties, la plus ancienne Été 2022 être attendu. Une date de début exacte n’est pas encore disponible.