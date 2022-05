The Witcher : Blood Origin : la suite pourrait sortir à l’automne 2022

Depuis que Netflix a annoncé le spin-off prequel »The Witcher: Origine du sang » En 2020, les téléspectateurs ont reçu peu d’informations sur les détails de l’émission, y compris les personnages, où elle se déroulera et sa relation avec les personnages principaux de la série principale. Même avec la grande attente de voir comment cette histoire préquelle de » The Witcher » se déroulera, le service de streaming n’a pas encore révélé de date de sortie.

Maintenant, de nouvelles rumeurs indiquent que »Blood Origin » sortira à l’automne de cette année. Selon l’initié Intelligence redanienneNetflix prévoyait de diffuser le show entre juin et août, des dates qui sont très proches car la plateforme n’a dévoilé aucune image ni plus de détails sur ce nouvel opus, mais tout serait prêt pour que la série arrive sur Netflix à l’automne.

Même « The Witcher: Blood Origin » aura moins d’épisodes que prévu, car lors de son annonce, il était censé avoir six épisodes, mais de nouveaux rapports indiquent que la préquelle a été modifiée pour n’avoir que quatre épisodes. Couper la série pourrait garantir que la nouvelle production arrivera plus tôt que prévu.

Après des mois de production, la série a présenté sa première bande-annonce accompagnée du générique de fin de la saison 2 de »The Witcher ». Les images montraient les personnages principaux, Éile, interprétés par Sophie Brun; Fjall, joué par Laurence O’Fuarain; et Scian, joué par Michelle Yeo. Le public a également pu découvrir les nombreux paysages du continent, ainsi que l’action elfique à voir dans la série.

»Blood Origin » se déroule 1 200 ans avant les événements de la série principale et introduira une foule de nouveaux personnages dans l’univers de la série Netflix. Alors que beaucoup d’entre eux seront des personnages complètement originaux, certains d’entre eux auront des liens avec des personnages importants établis dans les romans The Witcher, créés par Andrzej Sapkowskiy compris la prophétesse Ithlinne et la horde Wild Hunt.

Bien que l’intrigue exacte de cette nouvelle série ne soit pas connue, les producteurs de « Blood Origin » assurent qu’ils se concentreront sur le lore du Continent, explorant comment le monde des monstres, hommes et elfes, s’est consolidé sur terre à partir de »The Sorceleur ». Certains des personnages déjà vus dans la série originale reviendront dans la préquelle.