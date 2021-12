The Witcher: Blood Origin apporte une promesse de guerre dans la première bande-annonce

Blood Origin est la préquelle dérivée à venir de The Witcher, et la nouvelle bande-annonce et les nouvelles images ont promis plus de drame fantastique épique à venir.

Le sorceleur La saison 2 a déjà ramené le drame fantastique sur Netflix ce Noël, et comme autre régal, ils ont maintenant révélé un premier aperçu de la prochaine série dérivée. Origine du sang avec une bande-annonce et de nouvelles images fixes ainsi qu’un synopsis complet et une date de sortie en 2022. Avec Declan da Barra de la série phare en tant que showrunner, le spectacle aura une forte continuité avec Le sorceleur en termes de portée, d’échelle et de style, ce qui l’aidera sûrement à devenir un aussi grand succès que le spectacle principal. Situé 1200 ans avant Le sorceleur, la série apportera un nouveau contexte au monde de Le sorceleur et étoffer l’univers de nouvelles façons.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Chaque histoire a un début. Soyez témoin de l’histoire méconnue du continent avec Le sorceleur : Origine du sang, une nouvelle série prequel se déroulant dans un monde elfique 1200 ans avant les événements de Le sorceleur. Origine du sang racontera une histoire perdue dans le temps – explorant la création du premier prototype de Witcher et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un. » Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous et les images fixes ici.

Origines du sang les personnages principaux sont Eile, Fjall et Scian, et bien que l’on ne sache pas encore quelle connexion réunira le trio, nous avons déjà reçu quelques détails sur chacun des personnages individuels avec lesquels s’entendre. Eile, jouée par Sophia Brown, est une ancienne guerrière qui a laissé derrière elle sa position de protectrice de la reine et de son clan pour parcourir le monde en tant que chanteuse. Fjall, joué par Laurence O ‘Fuarain, est un autre guerrier qui rejoint la quête avec Eile, tandis que Scian est un elfe joué par Michelle Yeoh qui cherche une épée sacrée. Tout comme la bande-annonce, la série d’images donne un sentiment de guerre imminente et de sang versé.





Le sorceleur est devenue très rapidement l’une des plus grandes séries originales de Netflix à son arrivée en 2019, et en plus des deux saisons suivantes qui ont été très rapidement allumées en vert, il existe de nombreuses autres retombées de l’émission phare que les fans doivent surveiller. Alors qu’une partie de la production récente a été suspendue pendant un certain temps en raison de la pandémie de Covid, le travail pour étendre la franchise ne s’est pas arrêté, avec l’animation Le cauchemar du loup sortira en août, un nouveau film d’animation en cours de production ainsi qu’une série dérivée pour enfants et plus encore.

Origine du sang est actuellement l’un des seuls spin-offs en direct de la série et est très attendu par les fans qui ont regardé les chaînes de médias sociaux de Netflix et divers événements des derniers mois pour avoir un aperçu de la série à venir. Avec les nouvelles images fixes, il n’y a que maintenant la question de savoir quand la série sera réellement diffusée sur la plate-forme. Pour le moment sur ce front, nous savons actuellement seulement que la série arrivera dans le courant de 2022. Avec Le sorceleurla deuxième saison vient d’arriver, alors il est probable que ce soit au moins l’été avant de voir le moindre signe de Origine du sang.









