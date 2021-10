The Witcher : Bande-annonce officielle de la saison 2 de la série Netflix sortie

Avec sa série dark fantasy Le sorceleur Le fournisseur de VoD Netflix a décroché un véritable succès. Après l’univers dernier avec le film d’anime Le sorceleur : le cauchemar du loup a été élargi, est maintenant la 2ème saison la série principale dans les starting-blocks, la plus récente la bande annonce officielle a été publié.

The Witcher : la saison 2 démarre à la mi-décembre

La vidéo à côté de celle aussi nouvelle affiche Révélé, montre la prochaine étape du voyage de Geralt (Henry Cavill) qui l’a amené avec le jeune Ciri (Freya Allan) dans le Forteresse de sorceleur Kaer Morhen devrait conduire là où il était, entre autres, sur son ancien Mentor Vesemir (Kim Bodnia) se réunira. Il devrait Formation Ciris commencer et pas une seconde trop tard, car ils s’accumulent Messages de monstresse comporter anormalement. Le continent est dans la tourmente et diverses factions se positionnent pour le prochain conflit.

De plus, on sait déjà que la saison 2 de la série fantastique avec un histoire courte bien connue commencera, plus précisément par « Un grain de vérité » par Andrzej Sapkowski. Cela devrait aussi être un révélation spéciale donner à travers l’histoire, parce que Emhyr var Emreis, le père biologique de Ciri, jouera probablement aussi un rôle dans la suite. Les fans de jeux vidéo connaissent peut-être déjà le personnage de « The Witcher 3: Wild Hunt ».

De plus, vous êtes autorisé à rejoindre maintenant pour plus d’aventures dans ce monde sombre, car Netflix a confirmé de nouvelles histoires de cet univers. Les Réalisation de la saison 3 de « The Witcher » pendant le tournage du Série préquelle « The Witcher: Blood Origin », qui commence 1200 ans avant le voyage de Geralt, fonctionnent déjà. De plus, les deux sont un autre Film d’animation ainsi qu’une série pour enfants prévu. Cependant, il n’y a actuellement aucune autre information sur ces deux projets spéciaux.

La 2e saison de « The Witcher » commence le 17 décembre 2021 exclusif à Netflix.