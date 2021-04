The Witcher: avec une vidéo, Netflix annonce la première de la saison 2

Jusqu’à la première de Bridgerton, Le sorceleur c’était l’une des séries Netflix les plus réussies. L’histoire, qui suit la vie du seul sorcier capable de vaincre les monstres et les démons, a captivé tout le monde au point qu’elle a généré des fans du monde entier.

Cependant, cela fait un an que la plate-forme de streaming a mis à jour les saisons de Le sorceleur et, à ce stade, la chose la plus normale serait que son deuxième opus soit déjà publié. Mais, le tournage des nouveaux chapitres a été un véritable enfer pour cette série qui, en plus de la pandémie, a rencontré plusieurs pierres en cours de route.

Henry Cavill dans son rôle de The Witcher. Photo: (IMDB)



Les cas positifs de covid 19, les restrictions sanitaires au Royaume-Uni qui ont provoqué le changement de lieu et un accident de Henry Cavill, qui lui a pris plusieurs semaines pour se rétablir, étaient quelques-uns des inconvénients que la production a subis. Bien qu’après avoir traversé toutes ces difficultés, ils ont finalement pu terminer le tournage.

Le 1er avril, Netflix a annoncé que l’histoire du sorcier le plus célèbre est prête et qu’elle sera bientôt ajoutée à son catalogue. À tel point que, pour célébrer qu’ils ont enfin pu terminer leur travail, la plateforme a publié un premier regard dans les coulisses de la deuxième saison.

Dans l’audiovisuel, rien de révélateur n’est vu sur ce que cette prochaine tranche de Le sorceleur, mais il est évident que le grand travail de production qu’ils ont accompli. Répartis dans 15 lieux, les réalisateurs de fiction ont montré le travail « dans des bois gelés au milieu de la nuit » et Cavill a hâte de terminer le tournage après une année aussi difficile.

Et, à la fin de cette vidéo promotionnelle, Le sorceleur a annoncé que la première de sa prochaine saison ne va pas au-delà de cette 2021. Bien qu’ils n’aient pas donné de date officielle, ils ont laissé leurs fans calmes en sachant qu’ils n’auront pas à attendre une autre année pour voir ce qu’il y a de nouveau dans cette histoire.