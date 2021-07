The Witcher aura 5 saisons de plus

Plein de drame, de science-fiction et beaucoup d’action, Le sorceleur c’est toujours la série préférée des fans. Depuis la première, en décembre 2019, l’histoire de Geralt de Rivia, interprétée par Henri Cavill, n’arrête pas de récolter des adeptes à travers le monde et, en effet, l’actualité de sa deuxième saison, qui est sur le point de sortir, continue d’avoir les fans de ce strip à fleur de peau.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date confirmée, les réseaux officiels de Le sorceleur a annoncé, à travers une vidéo postée dans les coulisses des enregistrements, que les nouveaux épisodes n’allaient pas au-delà de cette année. A tel point qu’au fil des jours, l’attente est encore plus grande, notamment de revoir Henri Cavill comme le sorcier le plus célèbre de la dernière fois, en plus, bien sûr, de plusieurs sous-projets de la série.

La WitcherCon de Netflix aura en effet lieu le 9 juillet et, de plus, la bande-annonce officielle est attendue le même jour. C’est-à-dire qu’il ne fait aucun doute que cette 2021 sera l’année de Geralt de Rivia, bien que les cinq autres qui viendront : 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 depuis, Il vient d’être révélé que la série aurait été renouvelée pour cinq saisons supplémentaires avec la plateforme de streaming.







Selon le média We’ve Got This Covered, qui anticipait également Blood Origin avant sa confirmation, Netflix aurait pris des dispositions pour que la fiction soit renouvelée pour cinq nouveaux volets, ce qui impliquerait sept saisons au total. Cependant, il convient de noter que, pour le moment, rien de tout cela n’est confirmé, mais il est important de se rappeler que Le sorceleur il a dû être renouvelé pour son deuxième versement bien avant le lancement du premier.

Même ainsi, l’important à ce sujet est que de nombreux fidèles du drame se demandent si Henri Cavill Il reprendra son rôle de Geralt de Rivia dans d’éventuelles parties à venir. Et, pour le bonheur de beaucoup, il faut dire oui : l’arrangement du géant du streaming n’aurait pas été seulement pour la série, mais aussi pour l’acteur britannique, qui est devenu l’un des artistes du moment au point qu’à l’heure actuelle, il ne cesse d’engranger des succès.

Geralt de Ribia et Yennefer. Photo : (IMDB)



En tout cas, malgré le fait qu’aucune source officielle ne s’est prononcée ni pour démentir ni pour vérifier cette information, force est de constater qu’à l’époque, la scénariste de la série Lauren Schmidt Hissrich, avait prévu une histoire qui s’étendrait sur six saisons. « La pire chose que nous puissions faire est de mettre toute notre énergie dans la première saison et de ne pas penser à l’endroit où ces personnages peuvent grandir», a-t-il poursuivi. À tel point qu’il est évident que Cavill ne serait pas le seul protagoniste, mais, s’il était prolongé, Le sorceleur Je donnerais plus de pertinence à chaque membre du casting.