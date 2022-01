The Witcher: Après Henry Cavill, l’actrice de Yennefer Anya Chalotra lit à haute voix le livre dans la nouvelle vidéo

La célèbre série fantastique Le sorceleur est avec un 2e saison à Netflix de retour et peut s’appuyer sur l’énorme succès de la première saison de la saga Witcher il y a deux ans. Depuis le début des nouveaux épisodes le 17 décembre 2021, la série à succès domine le top 10 du service de streaming. Il apporte également la 2ème saison de la série Netflix de nombreux fans de retour au jeu.

est maintenant un nouvelle vidéo de la série est apparu sur la vaste saga Witcher de l’auteur Andrzej Sapkowski, qui a également servi de modèle pour le tout aussi extrêmement réussi Série de jeux de sorceleur de CD Projekt RED.

Comme pour la première saison, on peut découvrir un extrait du roman. Après Henri Cavill il y a déjà deux ans Extrait du livre sa collègue et actrice Yennefer se présente maintenant Anya Chalotra aux fans de lire un autre extrait du roman original dans un style propre dans un fauteuil en cuir (sans la cheminée assortie). Vous pouvez voir la vidéo correspondante ici :

The Witcher Saison 2 avec de nouveaux sorceleurs et monstres

Les huit nouveaux épisodes de la deuxième saison sont directement liés à la Événements de la dernière saison et unir Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra) pour la première fois. Tout d’abord, Geralt trouve Ciri dans la légendaire forteresse de Witcher Kaer Morhen Refuge de leurs poursuivants, où ils rencontrent, entre autres, le maître sorceleur Vesemir (Kim Bodnia). Sous la protection de la forteresse, Ciri commence son entraînement et pas une seconde trop tôt, car les rapports de monstres au comportement inhabituel s’accumulent.

Dans le même temps, ses adversaires dont les soldats Nilfgaard sous la direction de Cahir (Eamon Farren) ont pris la piste, alors que Geralt n’a initialement aucune connaissance du sort du magicien Yennefer, qui a apparemment survécu à la bataille et a été capturé.

La série Witcher célèbre un incroyable succès sur Netflix

La bande-annonce finale a été visionnée plus de 6 millions de fois à l’avance. En attendant, Netflix a publié les premiers chiffres qui confirment qu’à ce jour plus de 400 millions d’heures la deuxième saison de The Witcher ont été regardés. En fin de compte, les nouveaux épisodes pourraient même l’emporter sur l’épisode d’ouverture.

Pendant ce temps, elle a Réalisation de la saison 3 commencé, ce qui devrait être en décembre 2023 sera affiché. Pour raccourcir un peu le long temps d’attente, les fans peuvent s’attendre à la série prequel Le sorceleur : Origine du sang comme autre spin-off, le Sur Netflix à la fin de cette année va au début.