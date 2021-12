The Witcher : à quoi ressemble la relation entre Henry Cavill et Anya Chalotra en dehors du plateau de Netflix

Nul doute que Netflix a rencontré le succès avec les séries fantastiques grâce à Le sorceleur. Le strip, avec Henry Cavill, est sorti pour la première fois en 2019 et, pendant une année entière, il s’est imposé comme le plus regardé de l’histoire de la plateforme. Cependant, la pandémie est arrivée et la production a pris plus de temps que prévu pour lancer la deuxième édition.

Ce n’est que le 17 décembre, après un an sans nouvelles de Geralt de Rivia, que les fans ont pu voir comment ils continuaient leurs aventures. La deuxième saison de Le sorceleur Il est arrivé avec style et avec une nouvelle mission pour le protagoniste : protéger la princesse Cirilla. Remarquez, tout en faisant face au fait que ses sentiments sont exacerbés, surtout après avoir supposé que Yennefer était mort à la bataille de Sodden.

Sans doute, à cette occasion, Henry Cavill éblouit à nouveau par sa performance, mais qui le fait aussi, c’est, justement, Anya Chalotra. L’actrice donne vie à Yennefer et est l’un des personnages les plus importants de l’histoire car, non seulement elle est l’intérêt amoureux du protagoniste, mais aussi l’une des sorcières les plus puissantes. Mais, ce qui a le plus attiré l’attention, comme cela s’est produit dans la première partie, c’est la grande alchimie entre les personnages.

La relation entre Geralt et Yennefer a toujours été un swing, mais malgré cela, les acteurs ont toujours été éblouis par le lien au point qu’il a traversé l’écran et de nombreux adeptes ont voulu les voir ensemble hors caméra. Cependant, la réalité est que même si Cavill et Chalotra auraient l’air très bien en couple, la vérité est qu’ils ne sont que de très bons acteurs. Bien, entre eux, il n’y a rien de plus qu’une belle amitié et une bonne relation de travail.

Par ailleurs, il est à noter qu’Henry a confirmé sa relation avec Natalie Viscuso avec qui il est en couple depuis plus de six mois. Et, pour sa part, Anya est en couple depuis deux ans avec son collègue acteur Josh Dylan. De plus, les deux interprètes gardent un profil très bas, de sorte que leurs relations en dehors du plateau ont été confirmées par eux, mais aucun autre détail n’est connu à ce sujet.

