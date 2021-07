« The Witcher » a enfin une date de sortie pour la saison 2

La révélation de la date de première de la deuxième saison de « The Witcher » a été l’un des moments forts que les fans de Geralt de Rivia attendaient avec impatience à la WitcherCon ce week-end. Et après un sérieux retard dans son tournage en raison de la pandémie et de l’attente prolongée lors de sa phase de post-production, nous avons enfin des nouvelles de son retour sur Netflix.

La deuxième saison de « The Witcher » a déjà une date de sortie prévue pour le 17 décembre, donc les fans ont enfin une date à marquer sur leurs calendriers. Parallèlement à cette nouvelle annonce, Netflix a présenté une nouvelle affiche promotionnelle, que vous pouvez consulter ci-dessous.

La présentation de la WitcherCon a également révélé via le compte officiel Netflix sur Twitter les titres des épisodes de cette nouvelle saison, incitant les fans de « The Witcher » à commencer à formuler leurs propres théories sur ce qui les attend. Geralt (interprété par Henry Cavill) ce qui les attend lui est ses nouvelles aventures.

TITRES DE L’ÉPISODE DE LA SAISON 2 DE WITCHER : Épisode 1 – Un grain de vérité

Épisode 2 – Kaer Morhen

Épisode 3 – Ce qui est perdu

Épisode 4 – L’intelligence redanienne

Épisode 5 – Tournez-vous le dos

Épisode 6 – Cher ami

Épisode 7 – Voleth Meir

Épisode 8 – [REDACTED] – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

9 juillet 2021





De nouvelles images de la série ont également été dévoilées, dans lesquelles on peut apprécier une partie de la formation dans laquelle se prépare Ciri (Freya Allan) lors de son séjour à Kaer Morhen, en plus de présenter une première image de Lambert, qui l’aide à se préparer à devenir une sorcière.

« The Witcher » commencera sa deuxième saison après que Geralt de Rivia soit convaincu de la mort de Yennefer lors de la bataille de Sodden, alors le sorcier emmène la princesse Cirilla à Kaer Morhen, sa maison d’enfance qu’il considère comme l’endroit le plus sûr qui puisse exister. Alors que les humains, les elfes et les démons du continent se préparent pour la grande bataille pour la suprématie de leurs races, Geralt doit protéger la jeune femme en l’entraînant à contrôler l’immense pouvoir en elle.