The Witcher a déjà une date possible pour la première de la saison 3

Après une longue attente sans nouvelles, Netflix l’a republié Le sorceleur. La deuxième saison de cette série avec Henry Cavill est désormais disponible sur la plateforme et est devenue un franc succès. Cette fois-ci, le grand sorcier Geralt de Rivia fait face à de nouveaux défis, notamment en gardant la princesse Cirilla sous ses soins extrêmes.

En six nouveaux épisodes Le sorceleur Cela prouve encore une fois pourquoi il s’agit de l’une des meilleures fictions fantastiques diffusées sur la plateforme. Cependant, étant une édition courte, les fans se demandent déjà quand la troisième saison arrivera. La partie suivante a été confirmée sur TUDUM par le même protagoniste, qui a annoncé qu’ils commenceraient bientôt le travail de production.

Cependant, il convient de noter que les prochains chapitres de Le sorceleur ils prendront plus de temps que prévu pour être publiés. Selon la showrunner de la bande, Lauren Schmidt Hissrich, la troisième saison est au début de son développement. C’est lors d’une interview avec le média TechRadar où elle a admis qu’ils commençaient seulement maintenant à travailler sur la suite de l’histoire.

« Nous venons de terminer la phase de script et c’est incroyable. Je suis fasciné par la croissance de l’histoire car elle est également basée sur mon livre préféré de la série, Le Temps du mépris.« Hissrich a assuré, mais a également admis : »J’ai l’impression que les saisons un et deux n’étaient qu’un aperçu de ce qui allait se passer.”. Bien sûr, d’un autre côté, il a également précisé qu’en réalité, ils ne font que commencer.

« Le processus créatif ne fait que commencer. Nous avons les scripts et ce n’est que maintenant que nous allons ramener les réalisateurs, les acteurs et vraiment commencer à creuser beaucoup plus profondément pour nous assurer que ce sera la saison parfaite.”. Cependant, il faut noter qu’il n’a pas osé donner une date exacte, mais compte tenu des heures, la troisième édition ne pourrait arriver qu’à la fin de 2022.

