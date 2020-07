The Witcher 4 sans Geralt: cela fonctionnerait-il ?

Beaucoup devraient déjà savoir que le nouveau jeu dans l’univers de Le sorceleur pas le nom The Witcher 4 car, comme les développeurs ont annoncé CD Projekt RED, ce sera au tour définitivement pas continua avec le sorcier éponyme Geralt von Riva.

Cependant, dans un souci de logique et de simplicité, ce terme est à retenir pour le moment, car un autre nom, cadre ou nouveau protagoniste n’a pas encore été officiellement annoncé. Cependant, il est confirmé qu’un autre jeu de l’univers Witcher est en cours de réalisation par les développeurs polonais. Après tout, c’est un accord avec l’auteur et créateur du monde “The Witcher” Andrzej Sapkowski Il a été décidé que CD Projekt RED pourrait continuer à utiliser ses histoires.

The Witcher sans Geralt? Cette idée est difficile. © Projet CD

Mais si Geralt est clairement hors de question pour un nouveau jeu, The Witcher est-il toujours le même? Le monde peut-il se passer de lui en tant que protagoniste? Je réponds à cette question avec: Oui. Et j’explique aussi pourquoi.

The Witcher sans Witcher Geralt?

Le fait que le monde dans lequel Geralt abat des monstres et gagne sa vie en tant que sorceleur a tellement plus à offrir que la sienne, l’histoire de Ciris et Yennefer ne devrait pas moins être connue des lecteurs des livres de Sapkowski, mais aussi des joueurs. Ce n’est pas pour rien que la série Netflix reçoit Le sorceleur Maintenant un Spin-off en 6 partiesqui se situe 1200 ans avant les événements avec Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg et Ciri.

Bien que nous aimions le sorceleur parfois grincheux et que nous ne pouvions pas souhaiter un meilleur personnage principal pour le voyage à travers la série en trois parties “The Witcher” de CD Projekt RED: Geralt est vraiment remplaçable. En raison de nombreux autres personnages forts et formidables qui se sont révélés être des personnages bien pensés, forts et intéressants dans ce monde brut, magique, polyvalent et parfois pas très différent.

Ciri en tant que protagoniste dans The Witcher 4? Oui s’il vous plaît!

Beaucoup de ces descriptions de personnages viennent à l’esprit tout d’abord Ciri, l’enfant de sang plus âgé, le lionceau, la fille adoptive de Geralt. Par conséquent, ce sera à spéculation actuelle autour du nouveau personnage principal encore et encore. Après tout, nous avons déjà eu l’honneur de pouvoir les jouer dans certaines séquences de la troisième partie de la série de jeux vidéo et d’utiliser nos compétences de vagabond. Alors, que diriez-vous de profiter pleinement de ces compétences dans “The Witcher 4” et d’en apprendre davantage sur leur passé? Je dis: ce serait vraiment fantastique!

Pourquoi faut-il que ce soit Ciri? En tant que lecteur des livres, je suis très excité de pouvoir jouer Ciri en tant que protagoniste, car je dois avouer quelque chose avec cela. Après avoir joué à The Witcher 3, je pensais toujours que c’était l’histoire de Geralt qui me captiverait en lisant les livres, mais ce sont les chapitres qui décrivent les expériences de Ciri qui m’ont excité d’excitation et d’émotions. laissez chaque lettre coller. Et les développeurs aussi envisagent évidemmentpour reprendre son histoire.

Ciri en tant que personnage principal dans The Witcher 4 serait plus que précieux. © Projet CD

Ne vous méprenez pas: je ressens votre douleur et je ressens votre réticence à accepter que Geralt ne soit pas le personnage principal que nous contrôlons dans une nouvelle partie. Mais quand je pense à quel point c’est merveilleux The Witcher 3: Chasse sauvage se termine, comme la fin de cette trilogie est satisfaisante et harmonieuse (au mieux), alors il semble presque pire d’arracher cette belle finissant à nouveau avec “The Witcher 4”. Surtout quand on considère qu’il y a des personnages comme Ciri ou Eskel et Lambert qui ne sont pas moins grands que Geralt.

Avant une quatrième partie de sorceleur, il y a de bonnes chances que Ciri Apparition d’invité dans Cyberpunk 2077 célèbre. Ensuite, nous pourrions au moins profiter à nouveau de son charmant visage.

Le développement devrait commencer après Cyberpunk 2077

Comme CD Projekt RED l’a déjà confirmé, il devrait suivre la sortie de Cyberpunk 2077 directement avec le développement continue avec un nouveau jeu de rôle. Étant donné que le studio se concentre actuellement sur ces deux modèles de franchise, Cyberpunk 2077 et The Witcher, il semble y avoir beaucoup plus à dire que le nouveau RPG est un nouveau jeu dans l’univers du sorceleur.

Alors imaginez un autre, le nouveau titre est entièrement optimisé pour les consoles de nouvelle génération et brille PS5 et Xbox Series X non seulement avec un nouveau grand protagoniste, mais avec des graphismes parfaits et un gameplay fluide. Cela seul devrait atténuer la frustration due à l’absence de Geralt et regardons vers l’avenir. Parce que même sans lui, nous avons le monde grandiose de «The Witcher» et certainement une bonne histoire. Et c’est à peu près tout, n’est-ce pas?

Pour le dire dans les mots d’Andrzej Sapkowski: Quelque chose se termine, quelque chose commence. Et c’est vraiment bien.

