The Witcher 4 pourrait surprendre avec une sortie en 2025

La date de sortie de Le sorceleur 4 ce n’est peut-être pas aussi loin que vous le pensez. CD Projekt RED Certains ont acquis la réputation d’avoir mis beaucoup de temps à développer des jeux et à les révéler très tôt, mais aucune de ces croyances n’est basée sur grand-chose.

Cyberpunk 2077 cela donne également aux joueurs l’impression que CD Projekt RED prend beaucoup de temps pour développer un jeu, mais est encore une fois trompeur. Bien que Cyberpunk 2077 ait été annoncé en 2012, il n’est entré en jeu qu’à la mi-2016, avec un développement approprié avec une équipe de taille appropriée commençant encore plus tard.

Pendant, Le sorceleur 3 a été réalisé en environ trois ans et demi, tandis que The Witcher 2 a été réalisé dans un laps de temps similaire.

Qu’est-ce que cela a à voir avec The Witcher 4? Eh bien, cette semaine, CD Projekt RED a annoncé qu’il commencerait le développement de nouveaux jeux Cyberpunk et Witcher à partir de 2022. Si tel est le cas, cela signifierait vraisemblablement que The Witcher 4, ou quel que soit le nom du projet, sera en 2025 ou 2026 compte tenu des horaires mentionnés ci-dessus.

« Le fondement de notre stratégie est de changer et d’adapter notre objectif pour permettre le développement de jeux AAA en parallèle. (…) Nous voulons changer la façon dont nous créons des jeux. »

A. Kiciński, co-PDG de CD PROJEKT Pour plus d’informations, consultez la mise à jour de la stratégie du groupe CD PROJEKT: https://t.co/IYrfUpgKZ8 https://t.co/SsAG4SSm0b – CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED)

En travaillant à rebours, cela suggérerait que le jeu sera révélé dans le courant de 2023 ou 2024 s’il va avoir un calendrier de révélation similaire à celui des entrées précédentes.