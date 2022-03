The Witcher 4 : L’école du Lynx – entre réalité et fanfiction

le équipe de développement derrière la Le sorceleur-Ligne confirmé une supposition courante cette semaine : celle à moitié cachée dans la neige médaillon avec les yeux rouges brillants, que le Annonce du nouveau spin-off du jeu illustré, représente en effet le Tête de lynx représenter.

L’organisation nommée d’après l’emblème dérivé L’école du Lynx ne se trouve pas dans les livres, ni dans les jeux informatiques, ni dans les Adaptation en série de nouveau. Néanmoins, les moteurs de recherche renvoient un résultat important avec ce titre sous la forme d’un fanfictionle le Histoire du sorceleur Lambert et de la sorcière Keira pense à l’avance.

Ci-dessous nous vous le présentons projet de fanlequel CD Project RED aurait pu inspirer, peu de temps avant et devinez quelles conséquences pourraient en être conclues, le contenu devrait également être basé sur les idées de la fan fiction.

Le prochain The Witcher adaptera-t-il la fanfiction School of the Lynx ?

Robert Malinowski, directeur des communications mondiales au CDPR, a révélé à Eurogamer que le médaillon de l’image du teaser est en fait inspiré d’un lynx et s’est terminé avec lui. spéculationsi c’est possible refonte une école de sorcière bien connue.

Il ne représente donc ni une tête de loup alternative ni le symbole de l’École du Chat, que Ciri porte avec elle, et pourtant il Combler le fossé entre la fanfiction une connexion à travers les deux écoles aussi.

Le concept derrière l’école du Lynx a été écrit par Witcher190 et SMiki55 et suit les événements de The Witcher 3: Chasse sauvage à. Inspiré par un fanart à tête de lynx, les deux se tissent une histoire autour d’eux création d’une nouvelle école.

C’est l’objectif Couple amoureux Lambert et Keiraqui ensemble Réformer l’école des chats en école du lynxqui plus tard que deuxième tournoi Witcher se désabonne

Comment est-il arrivé exactement que Lambert de tous, malgré sa réticence à former de nouvelles sorcières, diriger de l’école du Lynx peut être lu plus en détail dans l’article sur Witcher Fandom.

© CD Project

Néanmoins, SMiki55 souligne auprès d’Eurogamer que les auteurs ne supposent pas que Le Sorceleur 4 ou quel que soit le nom de la nouvelle ramification, en adoptant spécifiquement leur fanfiction. Exprimez-les aussi aucune revendication de propriété au nom School of Lynx :

« Tout le monde a la liberté la plus totale de concevoir sa propre école Witcher sans avoir à prendre en compte nos idées – cela inclut CD Projekt. »

Il est peut-être peu probable que la nouvelle saga annoncée reprenne l’histoire fictive de la réforme de l’école des chats par Lambert et Keira, mais en même temps, il est il n’est pas déraisonnable que certaines approches soient construites de manière similaire.

Ce sera sûrement un Explication besoin, comme le lynx en tant que représentant spécifique des chats à l’école établie du chat. Cela laisse non seulement de la place pour de nouveaux espoirs pour un éventuel Retrouvailles avec Ciriqui pourrait agir comme une sorte de (co-)fondateur.

Il est également toujours ouvert si la fin du jeu n’est pas la leur concevez votre propre personnage pouvait. Si l’école de lynx – si l’amulette fait référence à une école – a un lien avec le chat, il serait évident qu’il y a les femmes sont également forméesce que le Mise en place d’un créateur de personnage encadrerait donc également le contenu.

Faites-nous part de vos réflexions sur la manière dont le lynx s’intégrera dans l’univers de The Witcher dans les commentaires !