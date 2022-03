The Witcher 4 est créé sans problème, déclare le directeur du jeu

Le Sorceleur 4 a été annoncé – ou quel que soit le nom du début de la nouvelle saga « Witcher ». Ce qui est certain, c’est qu’il faudra encore un certain temps avant que le jeu n’apparaisse et que le studio de développement CD Projekt RED embauche des développeurs pour cela. Ils sont censés pouvoir travailler sur le jeu sans un crunch time obligatoire.

The Witcher 4 annoncé, mais cela prendra probablement du temps

C’est de cela qu’il s’agit : Depuis hier, c’est officiel que CD Projekt RED travaille sur un nouveau jeu principal de la série « Witcher ». « The Witcher 4 » serait en coopération avec Epic et basé sur Unreal Engine 5 développer. À part cela, nous ne savons presque rien du nouveau jeu. Mais peut-être le ferons-nous ne mettant pas en vedette Geralt Arriver à faire:

Pas encore de date de sortie : Nous ne savons pas encore quand sortira le prochain grand jeu « The Witcher ». Comme c’est souvent le cas avec une annonce précoce aussi tôt, l’objectif principal pourrait être d’attirer et de recruter des personnes pour le projet. Au moins, les gens sauraient qu’ils pourraient travailler sur The Witcher 4.

The Witcher 4 : Game Director ne promet aucun crunch

Jason Slama, développeur de CD Projekt RED a annoncé dans un tweet qu’il jouera le rôle de The Witcher dans le prochain The Witcher 4 directeur de jeu va vêtir. Dans le même temps, il promeut également l’idée de travailler au studio de développement derrière les jeux « The Witcher » et « Cyberpunk 2077 ».

Je suis super ravi d’annoncer que j’ai humblement travaillé pour assurer le succès du prochain grand jeu AAA The Witcher en tant que directeur de jeu ! Vous pensez pouvoir rejoindre l’équipe ? Nous avons des tonnes de rôles ouverts avec la possibilité de travail à distance dont nous pourrions discuter ! https://t.co/bBbxs0JMmq – Jason Slama (@SlamaTwoFlags) 21 mars 2022

pas de craquement ? En travaillant sur Cyberpunk 2077 plusieurs scandales sur les heures supplémentaires obligatoires, crunchtime et l’ambiance de travail associée, cela ne devrait pas être le cas avec le développement de « The Witcher 4 ».

C’est du moins ce qu’explique le nouveau directeur du jeu « The Witcher 4 » en réponse à un tweet connexe abordant le sujet du crunch. Jason Slama déclare que ce serait sous sa direction « jamais » donner. Nous sommes curieux de voir s’il peut vraiment tenir sa promesse – ou si ce sera comme « Cyberpunk 2077 », où des promesses similaires ont été initialement faites.

Pensez-vous que c’est réaliste? Dites le nous dans les commentaires.