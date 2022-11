The Witcher 4 : CD Projekt Red trouve un réalisateur pour une nouvelle trilogie de jeux

Le prochain opus du jeu vidéo »The Witcher 4: Polaris » vient de trouver le réalisateur de la nouvelle trilogie. CD Project Rouge vient de confirmer que Sébastien Kalemba dirigera les prochains titres de la franchise » The Witcher », à commencer par le quatrième opus actuellement intitulé » Polaris ».

« Je suis fier de faire partie du CDPR et de travailler avec une équipe aussi talentueuse et passionnée », a écrit Kalemba sur ses réseaux sociaux. Le nouveau réalisateur a 16 ans d’expérience dans l’industrie de l’animation et a rejoint CD Projekt Red en 2014. sur des jeux comme »Cyberpunk 2077 » et »The Witcher 3 ». Il a même été directeur artistique pour le jeu de cartes »Gwent ».

Nouvelles de carrière : Je dirige la nouvelle saga Witcher. Depuis son adhésion @CDPROJEKTRED Je crois que rien n’est impossible et élever la barre, raconter des histoires émotionnelles et créer des mondes est ce pour quoi nous sommes ici. Je suis fier de faire partie du CDPR et de travailler avec une équipe aussi talentueuse et passionnée. — Sébastien Kalemba (@Skalemba)

Le projet Polaris a été annoncé en octobre de cette année, et est actuellement dans sa phase de pré-production, il reste donc encore plusieurs années aux fans pour jouer à »The Witcher 4 ». De même, CD Projekt Red a révélé qu’il travaillait sur Canis Majoris, un projet qui s’est révélé plus tard être un remake du premier opus de « The Witcher ».

Bien que de nombreux autres détails sur le prochain titre « The Witcher » n’aient pas encore été révélés, le CDPR travaille actuellement sur plusieurs projets. L’un d’eux est une suite du jeu »Cyberpunk 2077 » connu sous le nom de Project Orion, développé par le nouveau studio »CD Projekt Red North America », situé aux États-Unis.

Il n’y a pas encore de nouvelles informations sur le remaster de nouvelle génération de » The Witcher 3: The Wild Hunt », qui devrait voir sa sortie fin 2022. La mise à jour apportera le jeu à PlayStation 5 Oui Xbox série X|S, et augmentera la qualité graphique du PC. Comme la nouvelle version de l’original »The Witcher », ce projet est en charge de Saber Interactive.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour The Witcher 4.