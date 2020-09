The Witcher 3: Wild Hunt apparaît avec des graphismes améliorés pour PS5 et Xbox Series X.

Cela devient réalité: The Witcher 3: Chasse sauvage apparaît en fait sous une forme optimisée pour les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et PlayStation 5. Les développeurs de CD Projekt RED viennent d’annoncer que nous allons vivre les aventures de Geralt sur la nouvelle génération – avec un traçage de rayons et des temps de chargement plus rapides!

The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X

La troisième partie de la saga emblématique Witcher est actuellement en développement pour la nouvelle génération de consoles, comme l’a annoncé CD Projekt. Ainsi, tous les avantages techniques de la PS5 et de la Xbox Series X doivent être utilisés et “The Witcher 3” brille dans une nouvelle splendeur optique.

Dans la version nouvelle génération du jeu, il y aura également tous les DLC et aussi les deux packs d’extension Coeurs de pierre tel que Sang et vin être compris. tracé laser inclus!

Le jeu de rôle épique sur Geralt von Rivia apparaît en fait pour les nouvelles consoles.

© Projet CD

Si vous possédez déjà “The Witcher 3” pour PC, Xbox One ou PS4, vous recevrez même le titre en tant que mise à jour gratuite pour votre PlayStation 5 ou XSX. Les développeurs suivent le même principe qu’avec Cyberpunk 2077, car le prochain jeu de rôle de science-fiction sera également disponible gratuitement sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft après sa sortie le 19 novembre 2020.

Quand la version nouvelle génération apparaîtra-t-elle? Aucune date de sortie n’est encore connue. Nous vous tiendrons au courant de la sortie!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂