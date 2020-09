The Witcher 3 sur Switch a contribué à augmenter les revenus de CD Projekt de 70% en 2020

Bien que, dans un premier temps, l’annonce de The Witcher 3: Chasse sauvage pour Nintendo Switch Produisant plus de doutes que d’attentes, l’arrivée de Geralt de Rivia sur la console du Big N finit par être un grand succès. En ce sens, en avril, il a été signalé que Cette version a conduit les résultats financiers de CD Projekt RED en 2019, aidant stimuler vos revenus tout au long de l’année écoulée et se consolider comme un projet plus que lucratif pour les responsables. Cependant, l’influence du Sorcier dans l’économie de l’étude polonaise n’a pas été exclusivement fermée à ces dates, mais a été prolongé jusqu’en 2020.

Plus précisément, après la divulgation des derniers résultats financiers de l’entreprise, Insider des jeux PC a noté que, tout au long de la première moitié du calendrier actuel, CD Projekt RED a augmenté ses revenus de 70% par rapport à la même période l’an dernier. Cela, il faut le noter, se traduit par 97 millions de dollars de bénéfices –39,2 millions de plus par rapport au premier semestre 2019-, étant Le sorceleur 3 sur Nintendo Switch le produit le plus décisif pour y parvenir, suivi du Port de GWENT aux appareils mobiles et Brise-trône sur Nintendo Switch.

De cette façon, Le sorceleur 3 a montré une fois de plus que la qualité de sa proposition ne connaît aucune limite et continue de franchir des étapes incroyables même après cinq ans de disponibilité. Une qualité qui sera sûrement à nouveau un succès dans le futur lors de la mise à niveau gratuite pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5.

