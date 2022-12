The Witcher 3 résoudra ses problèmes de nouvelle génération pour PC

La mise à jour nouvelle génération de »The Witcher 3: Chasse sauvage » n’a pas été le plus idéal pour tous les joueurs sur PC. Au moment de sa sortie, il a reçu un grand nombre de bogues et de problèmes de performances, mais maintenant CD Projet Rouge cherche à résoudre tous les problèmes avec une nouvelle mise à jour.

À travers la page du jeu vidéo de » The Witcher » a annoncé un correctif pour réparer les problèmes qui brisent l’expérience de jeu dans les éditions PC. En plus d’offrir un gameplay stable et des performances optimisées, les interfaces et les menus du PC ont également reçu une mise à jour.

Nous venons de publier un correctif pour The Witcher 3 sur PC, qui devrait améliorer la stabilité et les performances globales, et corriger les superpositions GOG et Steam. La version du jeu ne changera pas. Nos équipes travaillent à améliorer encore l’expérience sur toutes les plateformes. pic.twitter.com/YHEjbfpgvG – Le sorceleur (@witchergame)

La mise à jour de nouvelle génération pour » The Witcher 3 » est sortie le 14 décembre, le jour même où CD Projekt Red a commencé à traiter un grand nombre de rapports de problèmes avec les performances du jeu. Parmi les erreurs signalées figuraient des plantages de jeu totaux, et même la modification des aspects graphiques a conduit de nombreux joueurs à éteindre complètement leur ordinateur.

Le développeur CD Projekt Red a relevé la barre pour cette nouvelle mise à jour tout au long de l’année, y compris des améliorations importantes telles que des sous-titres redimensionnables, des scènes en pause, un mode photo et un doublage en mandarin pour les locuteurs chinois, ainsi qu’une mise à jour visuelle pour apporter le titre acclamé par la critique. la vie sur les systèmes modernes.

» The Witcher 3 » comprenait également un nouveau contenu basé sur la série Netflix, y compris des schémas d’armure à porter par Geralt et une nouvelle quête. Une foule d’oeufs de Pâques ont également été ajoutés au jeu, y compris un hommage à Henry Cavill, l’acteur qui a joué Geralt de Riv dans les trois saisons de » The Witcher ».

« The Witcher 3 : Wild Hunt » est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Microsoft Windows. La mise à jour de nouvelle génération est disponible et gratuite pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et Microsoft Windows.