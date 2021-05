The Witcher 3 pour la prochaine génération pourrait utiliser des mods de ventilateur

Domo Ventilateur colonne pivotant 45 W DO8123 Domo

Découvrez le ventilateur colonne nouvelle génération d’une hauteur de 117 cm et d’une puissance de 45 W qui allie efficacité et modernité pour s’intégrer parfaitement dans votre intérieur. Pour s’adapter à vos différents besoins, votre ventilateur dispose de 3 vitesses ainsi que d’une oscillation automatique. Réglable, vous pourrez également programmer le minuteur jusqu’à 7,5 h, ainsi que régler la vitesse jusqu’à 7,5 m par seconde. En prime, il dispose de 3 fonctions : normal pour vous rafraîchir au quotidien, naturel (cool breeze) et dormir. Votre ventilateur est design, affichage LED et télécommande moderne avec batterie incluse.