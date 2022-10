The Witcher 3 pour la nouvelle génération pourrait sortir en décembre de cette année

Selon de nouvelles fuites, »The Witcher 3: Chasse sauvage » recevra peut-être très prochainement une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération. Un employé d’un magasin de jeux basé au Royaume-Uni a publié une image de ce qu’il prétend être les prochaines précommandes disponibles de sa succursale, ainsi que ce qui semble être les dates de sortie prévues pour chaque titre.

Dans cette liste, la date de sortie mise à jour de » The Witcher 3 » a été révélée, avec une sortie présumée prévue pour le 9 décembre prochain. Avec cette nouvelle version, le jeu vidéo de CD Project Rouge Il sera emballé avec le label « Game of the Year Edition », qui inclura le jeu principal, ainsi que tous ses DLC et packs d’extension.

C’était en 2020 lorsqu’il a été confirmé que « The Witcher 3″ arriverait avec une nouvelle version pour les consoles de nouvelle génération, avec sa première initialement prévue pour 2021. Ensuite, les développeurs ont déplacé son lancement à un moment donné au deuxième trimestre de 2022. , avant d’annoncer une pause indéfinie dans le développement en avril 2022. De plus, un communiqué a été publié démentant les rumeurs selon lesquelles la sortie de la prochaine génération de » The Witcher 3 » avait été arrêtée, assurant qu’elle sortirait dans un proche avenir . .

Cependant, les problèmes de production de » The Witcher 3 » ont rapidement pris fin, car CD Projekt Red a publié une autre mise à jour sur le calendrier de sortie de la mise à jour lors de la célébration du septième anniversaire du jeu. Le développeur polonais de jeux vidéo a révélé qu’il prévoyait de livrer la mise à jour tant attendue d’ici le quatrième trimestre 2022.

Cela permet aux nouvelles fuites d’être remarquablement vraies, car les informations de l’employé du magasin de jeux vidéo ont déclaré que « The Witcher 3 » pour la prochaine génération apparaîtra dans les rayons des magasins début décembre de cette année.

D’autre part, le PDG de CD Projekt Red, adam kicinskyont déclaré qu’ils étaient actuellement en charge de » The Witcher 4 », le prochain épisode qui sera le début d’une nouvelle trilogie au sein de la série de titres » The Witcher ».

« Nous pré-produisons le premier jeu de cette série», a déclaré Kicinski aux investisseurs lors du rapport financier de CD Projekt Red. « Nous avons plus d’un versement en tête. La première saga était de trois jeux, alors maintenant nous pensons à plus d’un match. Mais nous sommes en pré-production sur le premier jeu de la deuxième saga Witcher. »

»The Witcher 3: Wild Hunt » est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. À l’heure actuelle, CD Projekt Red n’a pas officiellement confirmé de date de sortie spécifique pour la version nouvelle génération de » The Witcher 3 » pour PlayStation 5, Xbox série X|S et PC.