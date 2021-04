The Witcher 3 Mod continue le DLC Blood & Wine – y compris la sortie vocale!

Êtes-vous aussi parmi ceux qui ne veulent tout simplement pas accepter cela The Witcher 3 vraiment censé être fini et en avoir envie The Witcher 4 attendre? Ensuite, nous avons quelque chose pour vous ici. Parce qu’un moddeur a pris la peine d’écrire l’histoire DLC Sang et vin pour continuer avec une autre série de quêtes pour tirer un peu plus du jeu de rôle.

Une nuit à se souvenir continue The Witcher 3

Le vaste mod de ventilateur Une nuit à se souvenir continue l’histoire de « Blood & Wine », la deuxième extension sortie pour « The Witcher 3: Wild Hunt ». Non seulement des tâches de mission simples sont incluses, mais des cinématiques entières, une sortie vocale en anglais, des récompenses et même des dialogues cruciaux.

Il raconte l’histoire du vampire Orianna, que Geralt rencontre au cours de l’intrigue et apparaît dans la bande-annonce cinématographique du même nom, dans laquelle Geralt a un dernier combat contre elle:

Mais fais attention! Pour éviter les spoilers et les malentendus, le moddeur nikich340 recommande l’histoire principale de « The Witcher 3 », celle du DLC et d’Orianna’s Quest échantillon de sang Achevée. De même, il est recommandé à Geralt Niveau 50 d’avoir amené à profiter d’une expérience de jeu raisonnablement confortable.

Où télécharger le mod? Vous pouvez trouver et installer l’extension gratuite via Nexusmods, il vous suffit de suivre des étapes très simples:

Télécharger Mod Une nuit à retenir Décompressez le fichier zip Copiez le fichier dlcNightToRemember dans le dossier DLC de The Witcher 3 Copiez le fichier modNightToRemember dans le dossier mod de The Witcher 3 Démarrez le jeu, définissez la sortie vocale en anglais et jouez à la quête

Sortie vocale avec le doubleur de Geralt, Doug Cockle

Dans la bande-annonce que le moddeur a publiée pour cela, certains se dresseront les oreilles avec attention et penseront: Hé, je le connais! Oui, le mod est en fait doublé, mais pas par le porte-parole anglais de Geralt Doug Cockle personnellement. Plutôt utilisé nikich340 les Technologie CyberVoicepour simuler la voix de Cockle. Le résultat, cependant, s’est très bien passé, comme vous pouvez l’entendre dans la bande-annonce: