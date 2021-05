The Witcher 3: Le réalisateur quitte le CD Projekt RED Studio

JB SYSTEMS Lecteur CD USB3.1 RDS 19 JB Systems

Lecteur CD USB3.1 RDS 19 JB Systems Le lecteur USB3.1-RDS dans un boîtier 19/1U/48 cm combine différentes sources audio. Cet appareil est parfait pour toutes sortes d'installations fixes comme pubs boutiques hôtels restaurants centres commerciaux etc. Radio AM/FM : avec système RDS et 18 stations préréglées. Lecteur CD à fente de chargement : il permet de lires aussi bien les CD audio que des fichiers MP3/WMA (disque compatible CD-R et CD-RW). Lecteur de médias USB/carte SD : il prend en charge les clés de mémoire USB et les cartes de mémoire SD/SDHC jusqu'à 64 Go. Compatible avec des pistes WMA et MP3 avec échantillonnage jusqu'à 48 kHz/320 kbit/s. L'écran LCD affiche le nom des stations FM-RDS et les balises ID3 (titre artiste etc.) pour les pistes MP3 et WMA.