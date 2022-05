The Witcher 3 : La version PS5 et Xbox Series X/S sortira effectivement en 2022

CD Projekt Red a annoncé il y a quelques semaines qu’ils allaient développement la nouvelle version de The Witcher 3: Chasse sauvage pour PS5 comme Xbox série X/S prends toi en main. Cela a soulevé des doutes sur le fait que le jeu mais n’apparaît plus en 2022. Heureusement, il y a maintenant une période de sortie plus proche.

The Witcher 3 frappe les ventes de Noël

Comme CD Projekt Red sur Twitter a confirmé, il y a maintenant une date approximative pour la nouvelle version de « The Witcher 3 ». Afin que vous puissiez version améliorée au 4ème trimestre 2022 pari. En guise de traitement spécial, vous pouvez obtenir cette version Télécharger gratuitement dès le lancementà condition de faire possède déjà le jeu de base.

Pourquoi y avait-il un doute sur la sortie en 2022 ? Juste démissionner en avril Projet CD annoncent qu’ils vont sortir le nouveau port « The Witcher 3: Wild Hunt » développez-vous être après avant à Sabre Interactif a surgi. Selon certaines rumeurs, cela était principalement dû au fait que la version en Studio russe de Saber Interactivequi sont en fait basés aux États-Unis, a été développé.

Comme il n’était pas clair jusqu’où les nouvelles versions étaient arrivées et combien CD Projekt aurait à faire à partir de zéro, il aurait pu arriver que ce Mise à niveau reportée à 2023 après tout. Maintenant nous avons, tant qu’il n’y a pas d’autres retardsClarté que l’aventure embellie de Geralt pour commencer cette année peut aller.

Que pourrait offrir la nouvelle version de Witcher 3

On ne sait pas encore exactement qu’y a-t-il vraiment derrière cette nouvelle version sera coincé. CD Projekt RED n’a pas encore laissé regarder ses cartes.

Au premier plan se trouve le soutien de effets de lancer de rayons être. Mais s’agit-il vraiment reflets agit ou peut-être seulement L’ombreest si loin pas connu. De plus, encore quelques améliorations typiques attendu:

textures améliorées

résolution jusqu’à 4K

Fréquences d’images jusqu’à 60 FPS

Retour haptique et effets de déclenchement via DualSense (PS5 uniquement)

Toutes les mises à jour depuis la version console d’ailleurs ce sera avec un patch gratuit dans la version PC créer. Vous pouvez donc également vous attendre à des améliorations et à un éventuel lancer de rayons.