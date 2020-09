"The Witcher 3": La version nouvelle génération arrive sur PS5, Xbox Series X et PC

“The Witcher 3” sortira en version nouvelle génération pour PS5, Xbox Series X et même PC. La nouvelle version devrait offrir de nouveaux effets tels que le lancer de rayons et même être gratuite pour les propriétaires de l’original.

Pour de nombreux joueurs, l’épopée du jeu de rôle “The Witcher 3” est l’un des meilleurs jeux de la génération actuelle de consoles. Mais les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X devraient également profiter du titre. Comme l’a annoncé vendredi l’éditeur CD Project Red, une version nouvelle génération du titre est déjà en développement.

Le sorceleur est livré avec le lancer de rayons

En plus des graphiques révisés, y compris le lancer de rayons, il devrait également offrir des temps de chargement plus rapides. Ce dernier est principalement rendu possible par les disques durs SSD intégrés à la PS5 et à la Xbox Series X. La version nouvelle génération de “The Witcher 3” devrait également contenir tous les DLC, y compris les deux méga-extensions “Blood and Wine” et “Hearts of Stone”.

La version nouvelle génération bénéficie d’une mise à niveau gratuite

Outre les acheteurs des nouvelles consoles, les joueurs sur PC peuvent également s’y attendre. Pour eux aussi, l’éditeur souhaite proposer la version nouvelle génération de “The Witcher 3” qui a été largement lancée. La meilleure chose à propos de cette annonce est que la version de nouvelle génération devrait être gratuite pour les propriétaires de la version actuelle du jeu. Les joueurs PC obtiennent la mise à jour via GoG ou Steam, tandis que les propriétaires de la version PS4 ou Xbox One peuvent passer à la version de la console successeur respective.

CD Project Red n’a pas encore fixé de date de sortie pour la version nouvelle génération de “The Witcher 3”. Cependant, nous ne supposons plus une sortie cette année. En novembre, «Cyberpunk 2077», le nouveau titre des Polonais, fera enfin son apparition et il devrait alors réclamer toute l’attention pour lui-même.