The Witcher 3: la mise à jour Next Gen retardée jusqu’à nouvel ordre

La mise à jour pour la nouvelle génération de »Le Sorceleur 3 » Il a été retardé. Après avoir été programmée pour la première au cours du deuxième trimestre de 2022, la société de production CD Project Rouge a confirmé qu’il ne sortira pas pendant cette période, et on ne sait pas encore quand il arrivera. Par le biais d’une publication sur le Twitter officiel de »The Witcher », il a été précisé que l’édition du jeu pour PlayStation 5, Xbox Series X | S et pour PC n’a pas encore de date de sortie, tout comme la mise à jour de ‘ « Cyberpunk 2077 », qui devait également sortir à peu près au même moment que « The Witcher ».

CD Projekt RED n’a pas répondu aux questions qui ont été posées lorsque nous avons pu voir la version nouvelle génération, elle a donc été reportée sine die. Le retard est principalement dû au fait que la société de production a entièrement transféré le développement de cet épisode dans son propre studio privé, ce qui signifie que la plupart du travail effectué doit être réévalué.

Le tweet fournit un certain contexte à la situation, en disant : « Nous évaluons actuellement l’étendue des travaux à effectuer et devons donc reporter la publication du T2 jusqu’à nouvel ordre. » Il poursuit en promettant une mise à jour sur la situation dès que possible.

»The Witcher 3 » et »Cyberpunk 2077 » devaient recevoir des mises à jour de nouvelle génération en 2021, mais sur les conseils des équipes travaillant sur les titres respectifs, les deux ont été repoussés à 2022. Avec »The Witcher 3 » maintenant sous la supervision d’une toute nouvelle équipe, et avec la sortie inquiétante de »Cyberpunk 2077 » de CD Projekt Red encore dans la mémoire récente, la décision de retarder la mise à jour prend tout son sens.

The Witcher 3 est actuellement jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité de la console, mais jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle mise à jour, le jeu ne peut pas pleinement utiliser le matériel des consoles de nouvelle génération. Lorsque le jeu est mis à jour pour la prochaine génération, il promet d’avoir une version plus supportable et une meilleure expérience en général.