The Witcher 3 : Il faut attendre sept ans pour cet Easter Egg

Dans Le Sorceleur 3 il y a un easter egg particulièrement bien caché. Si bon, en fait, qu’il a été découvert une fois de plus par quelqu’un et considéré comme le dernier secret du jeu. Même un développeur a pris la parole et a commenté la découverte, même si ce n’est pas si nouveau. L’oeuf de Pâques lui-même reste fascinant.

Dans The Witcher 3, un Easter Egg particulièrement bien caché sommeille

C’est de cela qu’il s’agit : Dans l’extension de l’histoire The Witcher 3: Blood and Wine, nous rencontrons Vivienne. Une jeune femme qui sous une malédiction très spéciale souffre. Qui la transforme peu à peu créature oiseau à plumes. Cependant, en tant que sorceleurs, nous pouvons briser cette malédiction, mais pas sans conséquences.

Oeuf de Pâques brillant: Geralt de Riv demande même très explicitement à Vivienne si elle est vraiment sûre de vouloir se débarrasser de la malédiction – bien que cela signifie qu’elle le fait probablement seulement sept ans à vivre A. Vous pouvez deviner ce qui se passera si nous attendons réellement sept ans dans le jeu. Exactement! La pauvre Vivienne meurt.

Une nouvelle vidéo « The Witcher 3 » de YouTuber xLetalis a récemment été mise en ligne et a depuis fait sensation. En cela nous pouvons même le dernier cours de Vivienne voir et comment il s’effondre. Alors que le plaisir douteux de cette scène est entaché de quelques bugs (et il faudra attendre plus de 2 500 jours dans le jeu ou méditer), mais cela fonctionne toujours impressionnant que les développeurs aient pensé à ce détail.

Ce n’est pas si nouveau : Le créateur de la vidéo parle de ce qui est probablement le dernier secret qu’il a pu obtenir de « The Witcher 3 » et un développeur en a même parlé à IGN. Cependant, certains fans savaient apparemment bien plus tôt que cet œuf de Pâques est caché dans le jeu (via : GameStar). Mais bien sûr, c’est toujours excitant !

Connaissiez-vous déjà le secret ? Quel est votre œuf de Pâques préféré ?