The Witcher 3 : Henry Cavill a présenté un nouveau membre de la série Netflix

Le tournage de la prochaine saison n’a pas encore commencé, mais Henry Cavill est déjà en forme pour incarner à nouveau Geralt de Riv, et avec un nouvel ami ! le rencontrer

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher

Avec Le sorceleur, Netflix a réussi à démontrer pourquoi elle est l’une des meilleures sociétés de production en termes de genre fantastique. La série, qui suit l’histoire de Geralt de Riv, met en vedette Henry Cavill et c’est une totale réussite. Sa première sortie, en 2019, a fait sensation dans le monde entier au point qu’elle est devenue la fiction la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Ce poste, en fait, il l’a occupé jusqu’à la première de Bridgerton en 2020.

Cependant, malgré le fait qu’il ait perdu de la puissance en termes de série la plus regardée sur Netflix, le géant du streaming n’a pas hésité à continuer de parier sur cette histoire de science-fiction. A tel point que, l’année dernière, Henry Cavill il s’est remis dans la peau de Geralt de Rivia dans une deuxième saison qui a provoqué la même fureur. Malgré le fait qu’il n’a pas pu récupérer sa position avec le plus de vues, il a réussi à répondre aux attentes et au nombre de vues nécessaires pour être à nouveau renouvelé.

C’est pourquoi, en septembre de l’année dernière, trois mois avant la sortie de la deuxième édition, Netflix a confirmé qu’il y aura une troisième partie. Ce nouveau lot de chapitres n’a pas encore commencé le tournage, mais les producteurs ont déjà confirmé qu’ils sont sur le point de commencer et ils ont déjà les emplacements idéaux. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, Cavill aurait présenté un nouveau membre de l’équipe de la série.

C’est le nouveau cheval qu’on pourrait avoir pour cette saison. Comme on le sait, dans l’édition précédente, Geralt de Riv a été contraint de sacrifier Sardinilla et a terminé l’histoire avec lui à pied et non à cheval. Cependant, pour la suite, il serait prêt à remplacer son fidèle ami par un cheval nommé Héctor qui a la même prestance et la même élégance que le précédent.

Bien sûr, il faut préciser qu’Henri est désormais en vacances à la montagne et que cet animal est originaire de l’endroit où il prend ses jours de repos. Il n’est donc pas tout à fait confirmé qu’il soit officiellement son nouveau confident. Même ainsi, la vérité est qu’il était considéré comme très ancré avec Héctor et cela pourrait être flatteur de l’utiliser dans la série.

