‘The Witcher 3’ Geralt, avec une nouvelle apparence, a surpris les joueurs

Dans le jeu « The Witcher 3 : Wild Hunt », développé par Projet de CD RED, le personnage principal du Witcher, Geralt, a été changé et montré à tous les fans.

Un passionné sous le pseudo CurtiSRustY a créé et posté pour que tout le monde puisse voir sa nouvelle modification pour le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt avec Geralt et Yennefer.

Le développement s’appelait White Wolf From Rivia-Lore Geralt-4K. Cela change l’apparence de Geralt lui-même.

En tant qu’auteur des notes de modification, le sorceleur devient propriétaire de sourcils blancs, de cheveux décolorés et d’une barbe.

Selon le développeur CurtiSRustY, de cette manière, il voulait que Geralt se rapproche de la tradition des livres Witcher. L’auteur, en outre, a publié quelques images du jeu The Witcher 3: Wild Hunt pour montrer à quoi ressemble le Witcher mis à jour.

Une nouvelle modification appelée White Wolf From Rivia – Lore Geralt – 4K est déjà disponible en téléchargement gratuit pour tout le monde. De nombreux joueurs qui ont déjà essayé ce mod ont admis qu’ils aimaient le look du Geralt mis à jour de The Witcher 3: Wild Hunt.

Certains fans ont même demandé à l’auteur de refaire le reste des sorciers. Il est à noter que de nombreux passionnés continuent d’apporter diverses modifications à The Witcher 3 : Wild Hunt.

Surtout souvent, ils changent l’apparence des sorcières Yennefer et Triss, Geralt lui-même et Ciri.

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015. Maintenant, les développeurs de CD Projekt RED travaillent à la création du jeu Witcher 4. On ne sait pas si l’un des héros passés, tels que Geralt, Ciri ou Yennefer, apparaîtra dans la quatrième partie.

The Witcher 3: Wild Hunt continue la populaire série RPG basée sur la saga Witcher d’Andrzej Sapkowski, commencée avec The Witcher (2007) et The Witcher 2: Assassins of Kings (2011). Selon CD Projekt RED, pour profiter pleinement de Wild Hunt, vous n’avez pas besoin de connaître les parties précédentes.