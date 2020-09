The Witcher 3 arrive également sur Xbox Series X avec Ray Tracing et des charges plus rapides

Choisir le meilleur jeu parmi toute une génération de consoles est souvent une tâche très difficile car un grand nombre de facteurs entrent en jeu. Cependant, il y a un titre qui figurera toujours parmi les candidats, et ce n’est autre que Le sorceleur 3, développé par CD Projekt RED, et l’un des meilleurs RPG à ce jour.

Le jeu a été un succès sur toutes les plateformes, et la preuve en est les plus de 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Malgré sa sortie en 2015, The Witcher 3 continue de bénéficier d’un large public, et maintenant, par surprise, nous savons que cela augmentera dans les mois à venir avec l’arrivée de la prochaine génération de consoles.

La Xbox Series X proposera une version améliorée de Le sorceleur 3

Le récit officiel de Twitter Le jeu vient d’annoncer que la Xbox Series X recevra une version améliorée du jeu, qui comportera des améliorations intéressantes telles que tracé laser et charges beaucoup plus rapides. Cette grande nouvelle n’est pas venue seule, et cette version sera complètement gratuit pour les utilisateurs qui ont acheté le jeu pour Xbox One.

The Witcher 3 arrive à la prochaine génération! Une version améliorée visuellement et techniquement du jeu sera disponible à l’achat pour PC et consoles de nouvelle génération et en tant que mise à jour gratuite pour les propriétaires du jeu sur PC, @Xbox Un et @Play Station Quatre. En savoir plus: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr – The Witcher (@witchergame) 4 septembre 2020

Pour le moment nous n’avons pas de date estimée pour l’arrivée de cette version, mais c’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour les fans du jeu qui pourront profiter de la meilleure version du hit CD Projekt RED. Et vous, voulez-vous profiter de The Witcher 3 sur Xbox Series X?