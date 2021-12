« The Witcher » 2 : qui est qui dans la saison 2

Dans la deuxième manche de « Le sorceleurConvaincu que Yennefer est mort lors de la bataille du mont Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Ciri dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaisse, la maison de son enfance appelée Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger l’enfant de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur.

Nouveaux épisodes de la série Netflix basé sur la saga Andrzej Sapkowski sera encore plus intense que le premier opus et « peut-être un peu plus concentré et motivé par les déplacements que l’on comptera dans la saison« , a expliqué la productrice Lauren Schmidt à Digital Spy.

Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra reprennent leur rôle de Geralt de Rivia, Ciri et Yennefer, respectivement, dans la deuxième saison de « Le sorceleur”. Sont également de retour Joey Batey (Pissenlit), MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpen Zigrin), Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius ) , Lars Mikkelsen (Stregobor), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Wilson Mbomio (Dara), Anna Shaffer (Triss) et Therica Wilson-Read (Sabrina). Mais quels acteurs rejoignent le casting et quels personnages incarnent-ils ?

Freya Allan jouera à nouveau Ciri dans la deuxième saison de « The Witcher » (Photo: Netflix)

LES NOUVEAUX PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « THE WITCHER »

1. KRISTOFER HIVJU COMME NIVELLEN

L’acteur qui incarnait Tormund Matagigante dans « Game of Thrones » incarnera désormais Nivellen, le chef d’une bande de bandits et d’égorgeurs qui après avoir agressé une jeune prêtresse fut maudit par elle et devint « un monstre dans la peau d’un monstre ».

Tormund Giantsbane dans le rôle de Nivellen dans la deuxième saison de « The Witcher » (Photo: Netflix)

2. PAUL BULLION COMME LAMBERT

Paul Bullion, connu pour son rôle de Billy Kitchen dans « Peaky Blinders », incarne Lambert dans la deuxième saison de « Le sorceleur”. Il est l’un des plus jeunes sorciers de Kaer Morhen, malgré son impatience et son attitude grossière, il jouera un rôle important dans l’entraînement de Ciri.

3. BASIL EIDENBENZ COMME ESKEL

Le personnage de Basil Eidenbenz est une sorcière avec laquelle il a grandi avec Geralt et il aide également à former Ciri. Eskel se caractérise par son professionnalisme, sa fiabilité et son tempérament décontracté. Il commence à s’inquiéter pour la jeune princesse lorsqu’elle entre en transe après avoir accidentellement bu une gorgée de White Gull.

4. YASEN ATOUR COMME COËN

Coën est un jeune sorcier de Kaer Morhen qui entraîne Ciri au combat à l’épée. Ce personnage a des cicatrices de maladies de la petite enfance, ce qui est inhabituel pour un sorcier, car ils sont immunisés à travers l’histoire.

Geralt et Ciri accompagnés des sorciers qui entraîneront la jeune princesse (Photo : Netflix)

5. KIM BODNIA COM VESEMIR

Vesemir est le sorcier le plus ancien et le plus expérimenté de Kaer Morhen, il est donc le mentor de Geralt et Eskel. Il a également un rôle important dans la formation de Ciri, lui enseignant les différents monstres et herbes. Dans la première saison de « Le sorceleur« A été joué par Theo James.

6. AISHA FABIENNE ROSS COMME LYDIA VAN BREDEVOORT

Lydia van Bredevoort est la sorcière, peintre et assistante de Vilgefortz. Il ne communique que par télépathie en raison d’un incident avec un artefact maudit. De plus, la partie inférieure de son visage est une illusion.

7. MECIA SIMSON COMME FRANCESCA FINDABAIR

Enid an Gleanna, également connue sous le nom de Francesca Findabair, est une sorcière elfe et reine des elfes de Dol Blathanna. En plus d’être considérée comme la plus belle femme du monde, elle est membre fondatrice d’une organisation secrète de sorciers appelée la Loge des Sorcières.

La sorcière elfe Francesca Findabair entourée de ses compagnons dans la deuxième saison de « The Witcher » (Photo: Netflix)

8. AGNES BJORN COMME VEREENA

Vereena est une puissante Bruxae qui tombe amoureuse de Nivellen. Bien que les sorcières prennent l’apparence de jeunes femmes aux cheveux noirs, leur forme naturelle est celle de grandes chauves-souris noires avec des griffes et des crocs acérés.

9. CARMEL LANCÉ EN VIOLET

Violet n’apparaît pas, n’apparaît pas dans les livres ou les jeux vidéo, mais est décrite comme « une jeune femme dont le comportement enjoué et capricieux est une façade pour un personnage plus intelligent et sadique ».

10. ADJOA ANDOH COMME NENNEKE

L’actrice qui a joué Lady Danbury dans « Bridgerton » sera chargée de donner vie à Nenneke dans la deuxième saison de « The Witcher ». Elle est prêtresse de Melitele et chef du temple de Melitele à Ellander.

11. CASSIE CLARE COMME PHILIPPA EILHART

Philippa Eilhart est la conseillère du roi Vizimir, l’une des rares sorcières à pouvoir se métamorphoser. Elle a aidé à fonder la Loge des Sorcières susmentionnée.

12. GRAHAM MCTAVISH COMME SIGISMUND DIJKSTRA

Sigismund Dijkstra est le chef des renseignements redaniens et un homme physiquement imposant, mesurant près de deux mètres de haut. C’est un homme exceptionnellement intelligent et on dit qu’il est très influent en Rédanie.

13. KEVIN DOYLE COMME BA’LIAN

Comme Violet, Ba’lian est également un personnage complètement nouveau, mais il n’y a pas beaucoup de détails sur son rôle dans la deuxième saison de « Le sorceleur”.

14. CHRIS FULTON COMME RIENCE

Chris Fulton, mieux connu pour son rôle de Sir Philip Crane dans « Bridgerton », incarnera Rience, un sorcier qui est chargé dans les livres de retrouver Ciri après le massacre de Cintra.