The Witcher 2 Netflix a partagé le premier regard sur la saison 2

La bande-annonce et les images de la première bande-annonce. The Witcher La saison 2 de la série est sortie. Les nouveaux personnages de la série incluent Lambert, qui semble très différent de son homologue du jeu vidéo. Andrzej SAPkowski, auteur polonais.The WitcherLa série comprend des nouvelles et des romans. Ils ont gagné en popularité après avoir été étendus aux jeux vidéo. Grâce à l’aide d’un traducteur, une version anglaise est finalement sortie en 2019. Netflix Ces jeux ont une base de fans plus large, ce qui a contribué à augmenter leur popularité.

Date de sortie de la saison 2 de The Witcher sur Netflix

La saison 2 de The Witcher sera disponible le 17 décembre 2021. Cela a été révélé lors du WitcherCon Livestream le 9 juillet.

Netflix a renouvelé la série de Netflix pour une deuxième saison en novembre 2019, bien avant le début de la première saison. Pour un début prévu en 2021, huit épisodes de la deuxième saison de huit épisodes ont été produits à Londres au début de 2020. La pandémie de COVID-19 a tout gâché.

La saison 2 de The Witcher a également été suspendue avec toutes les productions télévisées et cinématographiques. le tournage a repris en août conformément aux protocoles de sécurité et de santé.

La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher révélée

L’événement du 9 juillet de la WitcherCon a présenté la sortie de la vidéo teaser de Witcher 2. La vidéo de deux minutes s’ouvre sur Ciri demandant à Geralt : « Je suis votre destin ? » Il les montre arrivant à Kaer Morhen pour commencer à entraîner la princesse. Le danger est sur leurs talons et Geralt doit faire tout son possible pour la protéger, pendant qu’elle découvre qui elle est et quel est son but.

Si vous vous concentrez sur la bande-annonce pendant 33 secondes, vous remarquerez les quatre nouveaux Witchers : Coen (tournée Yasen), Eskel (Basil Eidenbenz), Lambert (« Paul Bullion »), Vesemir[KimBodnia »)[KimBodnia”)

La Geeked Week de Netflix nous avait déjà montré une courte bande-annonce de la saison 2 de The Witcher.

Cette séquence montre Ciri, qui ralentit et monte à cheval tout en s’entraînant dans les bois. En outre, des notes de discours des anciens, un couteau, une carcasse ensanglantée, ainsi qu’un vêtement avec un motif de lion, sont inclus.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la saison 2 de The Witcher, a partagé une vidéo des coulisses. Elle a parlé de la taille de la saison 2, qui mettra en vedette 1 200 personnes et 89 membres de la distribution qui ont travaillé 158 jours pour y arriver.

Hissrich a également révélé que la saison 2 adapte Blood of Elves. Blood of Elves raconte l’histoire de l’entraînement de Geralt avec Ciri à Kaer Morhen.

Quand la bande-annonce de la saison 2 de Witcher sera-t-elle disponible ? Quelque chose à propos de septembre/octobre semble raisonnable avec une date de sortie le 17 décembre.