The Witcher 2: Kim Bodnia et Kristopher Hivju ont révélé des détails exclusifs sur leurs personnages et leur travail dans la pandémie

La deuxième saison de Le sorceleur Il est désormais disponible sur Netflix et est un succès total. Après un an sans nouvelles de Geralt de Rivia, les fans se sont retrouvés avec les aventures de ce sorcier interprété par Henry Cavill. Dans dix nouveaux épisodes, le protagoniste affronte de nouveaux monstres et le pire défi : protéger la princesse Cirilla d’elle-même.

Cependant, au-delà de l’incroyable retour d’Henry Cavill et Freya Allan pour le second volet de Le sorceleur, la série a également eu d’excellents ajouts. Parmi eux se trouvent Kristopher Hivju, qui a joué Nivellen, et Kim Bodnia, qui a joué Vesemir. Ces personnages, qui semblaient tout changer, étaient deux des plus attendus et des plus appréciés de la fiction.

Et, exclusivement avec Spoiler, les deux acteurs ont révélé les détails de leurs personnages et ce que cela signifiait pour eux de travailler sur la pandémie. Celui qui a commencé à parler était Kristopher Hivju qui avec Nivellen touche le côté le plus sensible de Geralt de Rivia. Son personnage est l’un des grands amis du protagoniste et apparaît dans la série de la manière la plus inattendue. Bien que, dans tous les cas, ce qui est capturé sur le petit écran soit très différent de ce qui est vu dans les livres sur lesquels il est basé Le sorceleur.

« Dans les deux histoires, ils sont amis et je pense que Geralt est une figure importante dans la vie de Nivellen. Il a été l’un des premiers à croire en lui quand il était jeune. Nivellen avait un père très cruel« Hivju a commencé par expliquer puis a ajouté : »Donc, les choses que Geralt a faites pour Nivellen ont eu un impact énorme sur lui. Donc, c’est quelque chose que j’aime beaucoup, j’aime aussi la façon dont Nivellen gère certains sourires avec Geralt car ce n’est pas un homme très souriant”.

De même, Hivju a avoué qu’avant de connaître l’histoire des livres, elle avait lu le scénario écrit par Lauren Hissrich, bien qu’elle ait également utilisé le livre comme référence. En revanche, quant à Kim Bodnia, l’acteur qui donne vie au mentor de Geralt, Vesemir, il était l’un des personnages les plus attendus par les fans et l’interprète a réussi à le décrire en seulement trois mots. « Vérité, tranquillité et le dernier mot est la nature« Il a dit exclusivement avec Spoiler.

Cependant, Bodnia est allé plus loin et a décidé d’expliquer ce choix. » Parce que vous comprenez la façon dont tout évolue… comme la vie en général… Vous devez avoir une connaissance de la nature. La nature quand vous vivez seul, c’est-à-dire que vous avez une connaissance de vous-même, vous trouvez beaucoup de réponses sur la nature de cette façon et c’est comme le fil de terre de toute personne et ce sont ses capacités» Étaient ses mots exacts.

Enfin, pour clore leur entretien avec Spoiler, ils ont tous deux parlé de ce que signifiait travailler pendant la pandémie. En effet, celui qui a connu le plus de chocs durant la crise sanitaire a été Kristopher Hivju puisqu’il souffrait du COVID. « C’était très choquant. Nous avons eu une quarantaine et puis nous avons pu retourner au travail. C’était vraiment bien de revenir après ce confinement, de retrouver son caractère et de se remettre au travail. Donc, d’une certaine manière, je pense que cela a aidé parce que beaucoup ont pu à nouveau revoir les scripts. Je veux dire, personne n’a arrêté de travailler, ils ont continué à travailler sans filmer. Donc ça a servi à mieux revenir», a-t-il déclaré.

