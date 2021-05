The Witcher 2 est déjà en post-production

La deuxième saison de Le sorceleur continue d’avoir des fans en haleine. Cela fait plus d’un an qu’il a été confirmé que Geralt de Rivia reviendrait sur Netflix, mais il n’y a toujours pas de nouveaux chapitres disponibles à regarder plus longtemps que le prochain épisode a terminé le tournage il y a un mois.

Est-ce que, après avoir confirmé le renouvellement pour une nouvelle édition dans laquelle Henry Cavill sera également le protagoniste, Le sorceleur souffert de toutes sortes de hauts et de bas. Au-delà de la pandémie de coronavirus, qui a retardé tous les calendriers de production de Netflix, l’acteur principal a également subi une blessure lors du tournage, ce qui lui a empêché de revenir sur le plateau pendant quelques mois.







À tel point que, sans Geralt de Rivia pour raconter l’histoire de la série, les producteurs ont vu, une fois de plus, leur désir de créer la nouvelle saison au début de 2021 éclipsé. testé positif au COVID 19 et les restrictions très strictes que le Royaume-Uni a traversées ont également créé un problème.

Cependant, lorsque les réseaux officiels de Le sorceleur a annoncé, avec une vidéo des coulisses, la fin du tournage, les fans avaient de nouveau de l’espoir. Est-ce que, une fois l’audiovisuel terminé, Netflix a annoncé que la série ne va pas au-delà de cette 2021.

La date de sortie officielle est encore inconnue, mais une chose est sûre: elle se rapproche de plus en plus de la plateforme et, il y a quelques heures, c’est le showrunner de fiction, Lauren S. Hissrich qui l’a confirmé. « De retour à Londres. De retour dans les (petites pièces sombres et bruyantes) où ça se passe. C’est vrai, nous sommes plongés dans la post-production de Le sorceleur 2 et je suis excité putain», A-t-il écrit via Twitter.

À tel point qu’après 158 jours de tournage, trois unités d’équipement différentes, 89 acteurs de soutien, COVID, blessures et restrictions, les nouvelles aventures de Geralt, Ciri et Yennefer se rapprochent de plus en plus. Et, à cette occasion, la deuxième saison promet d’offrir de nouveaux combats, de nouveaux défis et de développer l’histoire, complètement, de la jeune Ciri.