The Witch, One Punch-Man et plus : tous les retraits sur Netflix pour juillet 2021

Deux films d’Anya Taylor-Joy, un anime célèbre, un succès de Scarlett Johansson et un film culte avec Tom Cruise : c’est le bilan des retraits que Netflix prépare dans son catalogue d’ici juillet 2021. Il y a aussi plus de séries, cassettes et documentaires que vous allez sûrement manquer. Consultez la liste complète !

Comme cela arrive chaque mois, le géant du streaming aura des mouvements dans sa bibliothèque. L’intention de la société du N est d’avoir principalement un contenu original et ainsi remplacer les productions qui ont été acquises auprès d’autres sociétés. Pour cette raison, il conclut des accords importants pour avoir ses propres créations, comme cela s’est produit ces dernières heures avec Steven Spielberg.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour regarder One Punch Man (capture d’écran Netflix)



Dans cette transition, les fans doivent encore s’habituer à ce que certains de leurs titres préférés disparaissent ou partiellement sur la plate-forme. Un exemple concret est New Amsterdam, qui est arrivé en février avec ses deux premières saisons, mais comme NBC détient les droits, il n’a pas encore sorti la troisième.

Parmi les sorties les plus importantes figurent deux événements mettant en vedette la star de Lady’s Gambit. Il s’agit de La sorcière (le film d’horreur qui l’a rendue célèbre) et Diviser. Un autre film présenté est Lucie, avec Scarlett Johansson. Aussi, des classiques comme Top Gun, Casper, Tout-Puissant 2 Oui La théorie du tout ils diront aussi au revoir.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour regarder The Witch (capture d’écran Netflix)



Pour les amateurs d’anime il y aura un coup dur car Un coup de poing quittera Netflix. La seule saison du géant du streaming sortira des options ce 1er juillet. A leur tour, d’autres titres du même genre comme Danmachi – Flèche de l’orion Oui Mages : aventure de Sinbad ils vous accompagneront à la sortie.

Tous les retraits sur Netflix pour juillet 2021

1 Juillet

La sorcière

Route d’hier

Bourne (saga complète)

La confiance

La théorie du tout

tout puissant 2

Au-delà des rêves

Double d’amour

Bataille navale

Héros hors de l’eau

Livre de Live 1 et 2

Si tu étais moi

Armée de l’Un

Famille temporaire

Diviser

Ne seras-tu pas mon voisin

Casper

Guerre mondiale Z

L’armée d’or

Ininterrompu

Danmachi – Flèche de l’orion

Jack le chasseur de géants

Julius Jr.

Gardien des ténèbres

rois

la Bamba

Légendes de la passion

Académie de police folle

Lucie

Miami Vice

Michael

Rapport minoritaire

Le jour du mariage

Winx Club : Saison 5

Le comptoir d’Auschwitz

Le journal de Bridget Jones

Boule d’argent

Balade 4 : la famille part à Miami

Petit singham

À l’intérieur de l’homme

tu me portes

Un coup de poing

12 singes

Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue

Fièvre du samedi soir

Secrets intimes

Pororo – Le Petit Pingouin

Course de dragsters de RuPaul – saison 9

C’est une histoire assez marrante

Secret

Suicide

Le code

Les sentiments

Transformateurs

Les flics 1 et 2 de Beverly Hills

La ville des tempêtes

2 juillet

Académie de danse : le retour

3 juillet

Comment survivre à mon ex

le 4 juillet

Simplement des acteurs

Le crépuscule de la lumière

5 juillet

Mara

6 juillet

Discours & Débat

7 juillet

Passerelle

Mamma mia : c’est reparti

Mages : aventure de Sinbad

8 juillet

L’invitation

10 juillet

Été 92

12 juillet

Les chambres d’hôtes de Hyori

13 juillet

Si jeune

15 juillet

Astro Boy

Tireur

Le joueur

Jours fériés

Lutte

Lustres

Mère

Nord

Saison de chasse

Pistolet supérieur

