The Witch Is Back: Sur Nintendo Switch Sorties de Bayonetta 3 28 octobre 2022

PlatinumGames ‘ Bayonette 3 sera présenté en première le 28 octobre 2022, Nintendo a confirmé. Auparavant, cette date avait été appelée par un initié, Syluxhunter2.

Dans la nouvelle bande-annonce de l’histoire, les développeurs ont présenté la deuxième héroïne jouable – Viola.

Le jeu recevra une édition collector Trinity Masquerade Edition avec un livre d’art à couverture rigide de 200 pages et des couvertures double face exclusives pour les copies physiques des trois titres Bayonetta sur Nintendo Switch.

Rappelons que l’une des innovations phares de Bayonetta 3 sera la mécanique « Demon Slave ». Dans les parties précédentes, le démon n’apparaissait que lors des coups de grâce, mais il sera désormais autorisé à les contrôler pendant la partie.

Au total, plusieurs satellites seront disponibles, dont Gomorrah, Malfas et Phantasmaranea. Les développeurs promettent des « batailles épiques prohibitives ».

Dans le nouveau jeu, Bayonetta se battra contre les Homunculi – des monstres créés par des humains comme des armes biologiques, et sa tâche principale sera de sauver la réalité.

En cela, elle sera assistée par une jeune sorcière impudente Viola, qui utilise une épée et le démon Cheshire au combat.

De plus, selon la description, Bayonetta devra également faire face à des versions alternatives d’elle-même à partir d’autres changements.

Les joueurs seront initiés à l’ensemble du « Bayonette Sabbat ». Bayonetta 3 se déroulera dans les rues de Tokyo, dans les montagnes de Chine et dans de nombreux autres endroits.

Bayonetta prend le monde d’assaut dans un nouveau jeu époustouflant pour Nintendo Switch. Une tenue élégante et de longues tresses aideront le personnage principal à repousser un mal mystérieux, ce qui sera utile avec ses pistolets emblématiques et la capacité de ralentissement du temps Witch Hour.

Cette fois, Bayonetta se concentrera sur les homoncules – une arme biologique créée par les mains de l’humanité.

Libérez le côté ludique de Bayonetta avec la nouvelle capacité Imitation Demon, qui libère le démon emprisonné dans son arme et ajoute des mouvements impressionnants à son arsenal.