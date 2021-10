« The Wire » est élue meilleure série télévisée du siècle

La BBC a organisé, à travers différentes voix spécialisées dans la critique des contenus télévisuels, une nouvelle enquête dans laquelle les programmes les mieux notés de l’histoire de la télévision au cours des 21 dernières années ont été analysés afin de trouver ce qui pourrait être considéré comme « les meilleurs séries jusqu’à présent ce siècle « , résultant en » The Wire » la première place dans cette sélection.

Créé par David Simon avec un total de 5 saisons diffusées sur HBO entre 2002 et 2008, « The Wire » présente une vision réaliste de la vie à Baltimore, notamment du point de vue du trafic de drogue dans la ville, mettant en scène des histoires impliquant des institutions gouvernementales. , la juridiction policière et les secteurs les plus marginalisés de la ville.

« J’espère que vous êtes aussi inspiré et excité de lire les résultats que nous le sommes, car collectivement, ils offrent non seulement une célébration de la télévision elle-même, mais une perspective sur l’ère moderne comme peu d’autres », a commenté la BBC à propos de la sélection de séries. partie de votre liste.

Concernant la première place de cette sélection, David Simon a déclaré : « Je suis heureux que le programme ait eu une vie plus tardive. Nous ne voulions pas savoir si les personnages étaient bons ou mauvais. Les auteurs avaient cette idée en tête : si une société avait un bras chargé de l’application de la loi, quel serait le travail de cette institution ? Que fait la police ?

Selon Simon, pour écrire une émission sur ce genre de prémisse, elle aura une longue durée de vie tant que ces systèmes seront en jeu. Mad Men, Breaking Bad, Fleabag et Game of Thrones seraient respectivement sélectionnés comme les places suivantes sur la liste, qui peut être examinée dans son intégralité via le lien suivant.

Récemment, l’acteur Michael K Williams, qui jouait Omar Little dans la série, a été retrouvé mort dans son appartement à l’âge de 54 ans. David Simon a partagé une lettre ouverte émouvante aux médias dans laquelle il pleurait la mort de l’acteur, qu’il qualifiait de collaborateur précieux et de véritable ami.