« The Winchesters » n’aura peut-être pas de deuxième saison

L’avenir de la série »Les Winchester » est encore incertain, car après la première de mi-saison, les créateurs du drame de Le C.W. ils ne savent pas si l’histoire se poursuivra avec une deuxième saison.

le showrunner Robbie Thompsonn, a déclaré qu’il ne savait toujours pas si la série recevrait une suite et qu’il se concentrait actuellement uniquement sur l’achèvement de la première saison. Il a également déclaré que de nombreux changements ont lieu au sein de The CW, après l’acquisition de la société par Groupe média Nexstar.

« Je dirai que nos deux partenaires en studio et sur le réseau se sont concentrés sur la même chose », a-t-il déclaré. « C’est une période incertaine pour nous tous. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c’est la tâche qui nous attend et nous sommes vraiment concentrés sur la livraison de la meilleure histoire possible. »

Des rumeurs récentes suggèrent que Nextar n’a pas l’intention de poursuivre la plupart des programmes existants de The CW pour la saison 2023 à 2024. En conséquence, cela pourrait signifier que des séries comme « The Winchesters » et d’autres ne reçoivent pas de nouveaux épisodes. La première saison a fait une pause en décembre, revenant avec son épisode 8 le 24 janvier.

Situé dans les années 1970, »The Winchesters » sert de préquelle à »Surnaturel », une série qui a été créée de 2005 à 2020 sur The WB et The CW. La nouvelle série voit Dean Winchester raconter l’histoire de la rencontre de ses parents John et Mary, tombant amoureux tout en combattant des monstres et en recherchant leurs parents perdus.

La série a été l’une des grandes premières de The CW l’année dernière, avec un nombre de 757 000 téléspectateurs. Même avec son grand succès, la série n’a pas réussi à capter l’attention de » Supernatural », qui a attiré environ 4,5 millions de téléspectateurs lors de chacun de ses épisodes.

»Les Winchesters » a Jensen Ackles en tant que producteur exécutif, acteur qui a joué dans »Supernatural » en tant que Dean, reprenant son rôle pour la série préquelle, qui met en vedette Meg Donnelly comme Marie, alors que Drake Rodger joue Jean.

La CW diffuse de nouveaux épisodes de »The Winchester » tous les mardis.