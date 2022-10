The Winchesters Episode 2 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de The Winchesters Episode 2. Les fans sont maintenant plus fous de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Donc, pour obtenir tous les détails, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous et si vous voulez savoir toutes ces choses, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de The Winchesters dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique américaine de dark fantasy développée par Robbie Thompson et est une préquelle dérivée de Supernatural. Son premier épisode est sorti le 11 octobre 2022 et comme vous pouvez le voir, vous attendez que cette série soit une toute nouvelle série et actuellement les fans de différentes régions adorent vraiment son premier épisode.

L’histoire de cette série a été mise en place dans les années 1970, Dean Winchester raconte l’histoire de la façon dont ses parents John Winchester et Mary Campbell. Au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez comment ils sont tous les deux tombés amoureux et se sont battus avec des monstres. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de The Winchesters Episode 2. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 2 des Winchesters

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de l’épisode 2 de The Winchesters. Le nom de ce deuxième épisode est « Teach Your Children Well » et il sortira le 18 octobre 2022. Si vous voulez regarder ce prochain épisode, vous devrez attendre la date indiquée.

Où diffuser les Winchesters?

Si vous êtes intéressé à regarder cette série, vous pouvez la regarder sur The CW et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous n’avez pas regardé son épisode précédent, allez le regarder en premier. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici donc la liste des épisodes de cette série.

Pilote

Bien enseigner à vos enfants

Tu es perdue petite fille

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Meg Donnelly comme Mary Campbell

Drake Rodger comme John Winchester

Bianca Kajlich dans le rôle de Millie Winchester,

Demetria McKinney dans le rôle d’Ada Monroe

Nida Khurshid comme Latika Desai

Jojo Fleites dans le rôle de Carlos Cervantez

Jensen Ackles dans le rôle de Dean Winchester

Tom Welling comme Samuel Campbell

Spoilers

Voici le spoiler du deuxième épisode.

Lorsque le voisin d’à côté de Mary disparaît mystérieusement, elle et John commencent à creuser dans la disparition; Carlos et Ada se lient alors qu’ils recherchent une piste potentielle pour le partenaire du démon.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de The Winchesters, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Winchesters Episode 2 cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

