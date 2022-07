The Winchester : Jensen Ackles participera-t-il au prequel de Supernatural ?

La préquelle de la populaire série »Supernatural » aura l’acteur Jensen Ackles rejouer Dean. »Les Winchester » qui racontera l’histoire de la rencontre de John et Mary Winchester, aura Drake Rodger Oui Meg Donnelly jouant les deux personnages principaux, où ils assurent que le rôle d’Ackles aura beaucoup à voir avec la nouvelle série, au-delà du simple fait de jouer à nouveau son personnage.

« Il était sur le plateau tous les jours du pilote, étant super collaboratif, nous donnant des notes, nous parlant de l’univers que nous ne connaissons peut-être pas », a déclaré Donnelly. « C’était donc une très bonne idée. » Ackles est devenu célèbre avec son interprétation de Dean Winchester pendant les 15 saisons de la série, ainsi que Jared Padalecki comme son frère Sam.

« Supernatural » a suivi les deux face à une variété d’éléments arcaniques, dans diverses sous-intrigues, mais un thème principal de la série était l’histoire de leur famille de chasseurs de monstres. Maintenant, « The Winchester » promet de répondre à certains des mystères restants, à commencer par la façon dont les parents de Dean et Sam se sont rencontrés.

Jensen Ackles est producteur exécutif de la série avec sa femme, Danneel, qui a également travaillé sur « Supernatural ». Lorsque « The Winchesters » a été annoncé, Ackles a déclaré : « Lorsque Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine de « Supernatural ». J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et comment cela s’est passé. J’adore donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage.

De nouveaux détails sur la préquelle ont récemment été révélés, tels que la première bande-annonce complète du spin-off révélée en mai dernier confirmant sa première pour l’automne de cette année, ainsi qu’une nouvelle affiche avec John et Mary. »The Winchester » met en vedette Meg Donnelly dans le rôle de Mary Campbell et Drake Rodger dans le rôle de John Winchester.

Actuellement, Ackles peut être vu dans la saison 3 de »Les garçons », où à l’avenir vous pourrez rejoindre Jeffrey Dean Morganle John Winchester qui est apparu dans »Supernatural. Eric Kripkequi est producteur exécutif sur « The Boys » et a créé « Supernatural », est également intéressé à amener Padalecki à la série. Première vidéo si possible, donnant aux fans des raisons d’attendre avec impatience la réunion ultime de Winchester.