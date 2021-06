The Who’s Pete Townshend souligne qu’il était autrefois pansexuel

Pete Townshend, guitariste principal et auteur-compositeur du groupe de rock légendaire The Who, a déclaré qu’il pensait qu’il était autrefois pansexuel, révélant qu’il y avait un moment de sa vie où il était sexuellement impliqué avec qui que ce soit, quel que soit son sexe, son sexe ou sa sexualité. identité.

Townshend a été cité par The Daily Star dans sa chronique Wired comme suit: «Avec ‘I’m A Boy’ (single de 1966), c’est l’idée de la masculinité et la façon dont les hommes semblent être à un moment où ils sont souvent oubliés, être homosexuel, être pansexuel, comme je pense que je l’étais probablement, mais plus maintenant ».

« Mais je pense que j’étais prêt à tomber dans le lit avec n’importe qui qui m’aurait aimé », a déclaré Townshend. « Je pense que j’ai oublié que l’homosexualité était toujours illégale, donc ces aventures devaient être exprimées avec des vignettes d’humour et d’ironie », a-t-il conclu.

Ces déclarations font suite aux nouvelles que le musicien a partagées plus tôt dans l’année sur son souhait de retourner au studio d’enregistrement avec son collègue The Who lorsque la pandémie prend fin, révélant qu’il a écrit des pages entières de brouillons de chansons.

En février dernier, Pete Townshend a déclaré dans une conversation avec Uncut qu’il travaillait sur de la nouvelle musique et qu’il aimerait faire un autre album avant la fin de la pandémie, assurant que « si le moment arrive, je commencerai ». Le dernier album de The Who est arrivé en 2019, étant leur premier album studio en un peu plus de 13 ans, ainsi que le 12e album de la carrière du groupe.