The Who’s Keith Moon reçoit le traitement biopic

Un biopic de Keith Moon est en préparation. Variety rapporte qu’un film basé sur le batteur de The Who est sur le point de commencer à tourner en Grande-Bretagne au cours de l’été. Le biopic est provisoirement intitulé « The Real Me », basé sur une chanson de l’album Who Quadrophénie, et a les membres du groupe Roger Daltrey et Pete Townshend à bord en tant que producteurs exécutifs. Paul Whitton (La Couronne, Ferme de la Maison Blanche) réalise sur un scénario de Jeff Pope (nominé aux Oscars Philomène).

Daltrey a passé de nombreuses années à essayer de faire décoller un biopic sur Moon, il est donc significatif que le projet à longue gestation prévoit maintenant de commencer à tourner. Personne n’a encore été choisi pour le rôle de Keith Moon dans le film, mais le processus de casting durerait des mois. Le manager de longue date des Who, Bill Curbishley, produira également avec Nigel Sinclair, Oliver Veysey et Jeanne Elfant Festa.

« Cela va être très, très dépendant de l’acteur et des yeux de l’acteur », a déclaré Daltrey en 2018 sur qui doit jouer Moon, par BBC 6Music. « Parce que vous devez le jeter complètement des yeux parce que Moon avait des yeux extraordinaires. »

Il a déclaré séparément à GQ : « Keith a vécu toute sa vie comme un fantasme. C’était l’homme le plus drôle que j’aie jamais connu, mais il était aussi le plus triste ; j’ai vu Keith à des moments terribles. Je l’ai vu à sa hauteur, mais ensuite je l’ai vu au plus bas. Keith est quelqu’un que j’aime profondément, mais qui était un personnage profondément troublé.

Keith Moon a rejoint The Who en 1964. Le batteur légendaire est connu pour son talent sur scène ainsi que pour son style de vie festif dans les coulisses. Après avoir marqué l’histoire de la musique, Moon est décédé d’une overdose de drogue à Londres à l’âge de 32 ans en 1978. Le bassiste John Entwistle est décédé d’une crise cardiaque provoquée par la cocaïne en 2002, laissant Daltrey et Townshend comme les derniers membres survivants du groupe. composition classique du groupe.

De plus en plus de biopics de musiciens sont sortis ces dernières années. Basé sur le succès de films comme Rocketman et Rhapsodie bohémienne, il y en a beaucoup d’autres qui sont déjà en préparation. Certains des nombreux musiciens et groupes à avoir des biopics à venir incluent Ronnie Spector, Buddy Holly, Elvis Presley, The Bee Gees, Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Jerry Garcia, David Bowie, The Beatles, Bob Marley, Cher, Bob Dylan, Celine Dion et Amy Winehouse.

Tout récemment, il a également été annoncé que Harry Potter La star Daniel Radcliffe jouerait « Weird Al » Yankovic dans un biopic de comédie bizarre. Dans ce cas, le biopic prend beaucoup de libertés créatives en décrivant Yankovic comme vivant un style de vie dur, pas si différent de Keith Moon, un contraste frappant avec la personne que Yankovic est connue pour être dans la vraie vie. Bien que ce ne soit peut-être pas la prise de vue la plus précise de la vie d’une célébrité, le biopic sonne certainement comme celui à regarder dans tous les cas.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le biopic de Keith Moon.





