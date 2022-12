The White Lotus Saison 2 Episode 7 Date de sortie, heure, spoilers

En ce moment, nous avons remarqué que de nombreux fans de différentes parties du monde recherchent la date de sortie de The White Lotus Saison 2 Episode 7. Lorsque la saison 2 de cette série est arrivée, les fans l’ont tellement aimée et actuellement, après avoir parcouru tous les épisodes précédemment publiés, les fans sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

Maintenant, dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles comme la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de Lotus blanc, voici la liste des épisodes de cette série, la liste des acteurs, les spoilers, comment pouvez-vous regarder cette série et bien plus encore. Alors lisez l’article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et elle est également connue sous le nom de Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Sen Trắng. Le nom de sa société de production est Rip Cord Productions. Le premier épisode de cette série est sorti le 11 juillet 2021 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité. Après l’arrivée de sa deuxième saison, les fans sont maintenant plus enthousiastes à l’idée de la regarder.

L’histoire de cette série concerne une station balnéaire tropicale et au fur et à mesure que la série avance, vous pourrez voir les exploits de divers invités et employés au cours d’une semaine. Après avoir regardé tous les épisodes précédents de la saison 2, les fans recherchent la date de sortie de The White Lotus Saison 2 Episode 7. Alors sachons-le.

The White Lotus Saison 2 Épisode 7 Date de sortie

Alors enfin, nous allons partager ici la date de sortie de The White Lotus Saison 2 Episode 7. Le nom de cet épisode est Byg et sa sortie est prévue pour le 11 décembre 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui se passera ensuite dans la série, vous pourrez regarder cet épisode à la date indiquée.

Où diffuser cette série ?

Comme beaucoup d’autres fans, si vous n’avez aucune idée de l’endroit où vous pouvez diffuser cette série, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Le réseau officiel de cette série est HBO et vous pourrez également regarder cette série en ligne sur HBO Max. Si vous ne savez pas qu’il s’agit d’une plate-forme en ligne payante, vous pouvez y diffuser à tout moment tous les épisodes publiés.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison.

Ciao

Rêve italien

Éléphants taureaux

Dans le bac à sable

C’est Amore

Enlèvements

Byg

Détails du casting

Voici les détails du casting de cette série.

Jennifer Coolidge comme Tanya McQuoid

Eleonora Romandini comme Isabelle

Federico Ferrante comme Rocco

Murray Bartlett comme Armond

Connie Britton comme Nicole Mossbacher

Alexandra Daddario comme Rachel Patton

Fred Hechinger comme Quinn Mossbacher

Jake Lacy comme Shane Patton

Brittany O’Grady comme Paula

Natasha Rothwell dans le rôle de Belinda Lindsey

Sydney Sweeney dans le rôle d’Olivia Mossbacher

Steve Zahn comme Mark Mossbacher

Angel Uherek comme client de l’hôtel

Kekoa Kekumano comme Kai

Lukas Gage comme Dillon

Jon Gries comme Greg

Christie Volkmer comme Christie

Alec Merlino comme Hutch

Emballer

Enfin, nous allons conclure cet article en espérant que vous avez tous les détails concernant la date de sortie de The White Lotus Saison 2 Episode 7, la distribution, où regarder, la liste des épisodes de la saison 2, l’intrigue de la série et bien d’autres. plus de détails sur cette série. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The White Lotus Saison 2 Episode 7, posez-les dans la section des commentaires.

