The White Lotus : HBO partage le premier teaser de la deuxième saison

HBO

La satire créée par Mike White pour occuper un espace sur la grille a été lancée en 2021 et est devenue l’une des productions les plus acclamées du signal.

©IMDBLa série a été créée en juillet de l’année dernière.

Bien qu’il soit né sur commande afin que HBO et HBOMax pourrait compléter la grille, Le Lotus Blanc il n’a pas fallu longtemps pour devenir l’une des productions les plus marquantes du signal. Créé par Mike Blanc, créé en 2021 mais tourné en pleine pandémie, dans des conditions de sécurité extrêmes. Il n’y avait que six épisodes qui composaient cette satire qui a reçu 20 nominations pour les prix emmy et sera l’un des grands protagonistes de l’événement qui aura lieu en septembre.

Le Lotus Blanc est une mini-série chargée de montrer les mésaventures d’un groupe de millionnaires avec beaucoup d’argent qui a décidé de séjourner dans l’un des hôtels les plus exclusifs d’Hawaï. Là, leurs histoires, leurs caprices et leurs personnalités s’entremêlaient dans des situations complètement inconfortables à regarder, qui frôlent parfois l’absurde, comme la décision du manager de se venger de l’un des invités les plus agaçants auxquels il a dû faire face dans toute sa carrière. .

Grâce à son succès, Le Lotus Blanc a été renouvelé pour une deuxième saison par HBO. En ce sens, ce qu’il faut noter, c’est que la production est née à l’origine comme une mini-série, donc pour répondre à cette demande Mike Blanc a décidé de garder le nom de la marque, l’hôtel de luxe, mais de changer le groupe de protagonistes. Il ne restait plus qu’à savoir où se déroulerait toute l’action et avec le teaser révélé ce jour-là, il a été confirmé que le prochain épisode aura lieu en Sicile, en Italie.

+ Qui fera partie de la deuxième saison de The White Lotus

La première chose à noter est celle des personnages principaux de la première saison de Le Lotus Blanc, Jennifer Coolidge Je serais le seul qui reviendrait donner vie à Tanya McQuoid. De plus, nous reverrons jon gries jouer l’intérêt romantique avec qui Tanya croisé à Hawaï, Greg. Les autres seront tous de nouveaux visages qui feront leurs débuts dans cette production créée par Mike Blanc.

Michel Impériolile chiffre de Les Sopranosa été embauché pour donner vie Dominique Di Grasso, un homme voyageant avec son père âgé et son fils récemment diplômé de l’université. Également embauché pour Place Aubrey (Parcs et loisirs) interpréter à HarperSpillerqui restera avec son mari, joué par Will Sharpe, et ses fils. Le directeur de l’hôtel sera incarné par la star de La passion du Christ, Sabrina Impacciatore. Les acteurs ont également été embauchés. Simona Tabasco, Beatrice Grannó, Tom Hollander, Theo James et Meghann Fahy.

