The White Lotus: Episode 3 Premiere Time sur HBO Max

La série primée aux Emmy Awards diffusera un nouveau chapitre de sa deuxième saison sur HBO Max. Vérifiez la date et l’heure de sortie du streaming !

© HBOMaxLe Lotus Blanc diffusera le troisième épisode de sa deuxième saison.

Un nouvel épisode de Le Lotus Blanc est sur le point d’arriver ! La série à succès, qui a brillé lors des derniers Emmy Awards en remportant 10 statuettes, sera présentée en première le troisième chapitre de sa deuxième partie en hbo max. Comme cela va être? Quand arrive-t-il sur la plateforme de streaming ? A partir de quelle heure sera-t-il disponible ? Passez en revue tout ce que vous devez savoir sur la fiction qui a attiré tous les regards en 2022 !

En 2021, le service d’abonnement a lancé une production dans son catalogue qui -initialement- n’a pas beaucoup attiré l’attention des utilisateurs. Cependant, son intrigue captivante et son casting prestigieux ont fait de cette mini-série l’une des favorites de ces derniers temps. De quoi s’agit-il? Le Lotus Blanc Il est situé dans un hôtel paradisiaque où ses clients profitent de leurs vacances pour se détendre et se ressourcer.

Cependant, au fil des jours, une nouvelle complexité sombre émerge dans la vie de ces voyageurs apparemment parfaits. L’excellent accueil du public et des critiques spécialisés a permis à HBO Max de confirmer une deuxième saison qui a déjà commencé sa diffusion et que son troisième épisode sortira prochainement. « Nos personnages sont de plus en plus détachés et nous sommes intrigués par ce qui peut arriver», ont-ils avancé depuis la plateforme de streaming.

+ Quand le troisième épisode de The White Lotus 2 sera-t-il diffusé sur HBO Max ?

Le prochain épisode du deuxième volet de Le Lotus Blanc Il arrivera sur HBO Max et la chaîne HBO sur dimanche 13 novembre. Alors que les utilisateurs d’Amérique latine pourront profiter du chapitre dans la nuit du même jour de lancement, dans le cas de l’Espagne, il sera publié aux premières heures du lundi 14 novembre.

Ce troisième numéro s’intitulera éléphants taureaux et, selon les informations officielles, il devrait durer environ 58 minutes. Il convient de rappeler que la deuxième saison de Le Lotus Blanc aura sept épisodes, c’est-à-dire un chapitre de plus du total qui offrait sa première partie. De cette façon, on peut dire qu’il reste encore quatre semaines de lancement sur la plateforme de streaming.

+ À quelle heure le troisième épisode de The White Lotus 2 est-il diffusé sur HBO Max?

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 14 novembre)

