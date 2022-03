The White Lotus aura une deuxième saison avec Jennifer Coolidge

La deuxième saison de la série de la série de HBO »Le Lotus Blanc » reviendra avec la performance stellaire de Jennifer Coolidge pour reprendre son rôle de Tanya, le personnage ivre et comique qui est devenu un succès instantané auprès des fans et des critiques, la performance de Coolidge lui ayant valu de multiples nominations aux Critics ‘Choice Awards, aux Golden Globes et au Screen Actors Guild Award.

»The White Lotus » suit la vie des clients et des travailleurs d’un hôtel à Hawaï, racontant les histoires folles et les scandales entre les deux groupes. Suite de cette histoire dans une deuxième saison, le public profitera des exploits d’une semaine de nouveaux employés et vacanciers maintenant sur une base de villégiature italienne.

Cependant, pour les fans de la première saison, tout ne sera pas une bonne nouvelle même avec ce renouvellement de la deuxième saison, car il a été confirmé que Jennifer Coolidge sera la seule actrice à revenir jouer son rôle.

Même ainsi, le nouveau versement comptera avec le talent d’acteurs de haut niveau comme F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe et Leo Woodall.

Avec la confirmation du retour de Coolidge, une photo du premier jour de tournage de la deuxième saison, où vous pouvez voir un environnement entouré de cyprès avec des emplacements impressionnants. L’emplacement des enregistrements sera dans la région italienne de Sicile, le spectacle utilisera+a Palais de San Domenico à Taormina comme écrin du complexe hôtelier »White Lotus ». White sert sur la série en tant qu’écrivain et réalisateur, ainsi que producteur exécutif aux côtés David Bernard et Marc Kamine.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la nouvelle saison, mais la première saison de »The White Lotus » est disponible via la plateforme de streaming de hbo max.